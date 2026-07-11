I luoghi di Peppino di Capri, dove la sua vita è diventata musica

Un viaggio nell'isola che ha visto nascere un'icona della musica italiana, tra scorci indimenticabili, ricordi personali e melodie immortali

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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I luoghi di Peppino di Capri, dove la sua vita è diventata musica
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Capri, uno dei luoghi del cuore di Peppino di Capri

Il re della melodia italiana ci ha lasciati l’11 luglio: Peppino di Capri si è spento lasciando dietro di sé successi musicali e cinematografici. L’artista legato all’Italia ma anche alla Francia ha saputo mantenere l’amore del suo pubblico con titoli di film quali Maurizio, Peppino e le indossatrici o il recente capolavoro autobiografico Champagne – Peppino di Capri uscito nel 2025 e ovviamente canzoni quali Champagne, Roberta, Non è peccato e Saint-Tropez Twist. Ma quali sono stati i luoghi del cuore di Peppino di Capri? Scopriamoli insieme.

Capri

Il luogo del cuore per eccellenza di Peppino è sicuramente Capri, dove tutto è iniziato. Potremmo dire che è qui che è nata la leggenda, dopotutto brani come Luna Caprese portano proprio qui tra terrazze affacciate sui Faraglioni, notti lunghissime scandite dal ritmo delle onde e ovviamente tramonti indimenticabili.

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