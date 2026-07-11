Il luogo del cuore per eccellenza di Peppino è sicuramente Capri , dove tutto è iniziato. Potremmo dire che è qui che è nata la leggenda , dopotutto brani come Luna Caprese portano proprio qui tra terrazze affacciate sui Faraglioni , notti lunghissime scandite dal ritmo delle onde e ovviamente tramonti indimenticabili.

Il re della melodia italiana ci ha lasciati l’11 luglio: Peppino di Capri si è spento lasciando dietro di sé successi musicali e cinematografici. L’artista legato all’Italia ma anche alla Francia ha saputo mantenere l’amore del suo pubblico con titoli di film quali Maurizio, Peppino e le indossatrici o il recente capolavoro autobiografico Champagne – Peppino di Capri uscito nel 2025 e ovviamente canzoni quali Champagne, Roberta, Non è peccato e Saint-Tropez Twist. Ma quali sono stati i luoghi del cuore di Peppino di Capri ? Scopriamoli insieme.

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Chi passeggia oggi per le stradine dell'isola può ancora ritrovare i segni di quella storia. Nel borgo di Santa Teresa, in Vico degli Urtanti, si trova la casa dove l'artista è nato e ha trascorso l'infanzia: oggi è diventata una struttura ricettiva, ma il legame con la sua vicenda personale resta ben riconoscibile. Poco distante sorge Villa Castiglione, che racconta invece la parte più privata della sua vita, il rifugio a cui è tornato per anni, lontano dai riflettori.

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Saint-Tropez

La musica di Peppino di Capri negli anni Sessanta varca i confini italiani intercettando il fascino della vita del jet set europeo. La Costa Azzurra gli ruba il cuore e proprio tra le meraviglie di Saint Tropez nasce una delle sue canzoni più famose dal ritmo leggero (Saint-Tropez Twist). Ascoltare oggi quella canzone significa quasi rivedere una scena di un film dell'epoca, con il mare sullo sfondo e una colonna sonora che, nonostante gli anni, non ha perso nulla della sua leggerezza.

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Napoli

Napoli occupa un capitolo a parte nel percorso artistico di Peppino di Capri, forse il più profondo di tutti. È la città della tradizione, quella che l'artista ha saputo interpretare senza mai tradirla, restituendo un romanticismo che non scade mai nello scontato. Voce 'e Notte e I' te vurria vasà raccontano vicoli stretti, balconi fioriti, storie d'amore destinate a restare.

Il legame con Napoli, del resto, non è solo musicale. Per molti anni l'artista ha avuto casa in città, e ancora oggi racconta di dividere il proprio tempo tra Napoli e Capri. Sull'isola ritrova la famiglia, i figli, i nipoti, gli amici di sempre; alla città Partenope si concede invece momenti più tranquilli, dedicati al riposo e, soprattutto, alla musica.

Ischia

Nelle sue canzoni non è stata raccontata ma Ischia è uno dei luoghi del cuore di Peppino di Capri. Pilastro della sua biografia, prima di trasferirsi definitivamente nella sua ultima villa ha vissuto anche sull’isola di Ischia di cui ha apprezzato il panorama sul golfo, le spiagge e la natura verdeggiante.

Mentre il mondo della musica e del cinema saluta Peppino di Capri, i veri fan ripercorrono i suoi luoghi del cuore tra le location più belle sul mare e quelle raccontate nei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana.