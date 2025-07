Il colore non è solo un elemento decorativo ma è parte integrante dell’ identità di un luogo . Le città più colorate del mondo utilizzano tinte vivaci e palette uniche per esprimere cultura, tradizione, senso di comunità e – perché no – attrarre turisti. Alcuni quartieri storici sono diventati celebri proprio per la loro intensità cromatica, altri si sono reinventati attraverso la tavolozza.

Istanbul, Turchia – il fascino cromatico di Balat

Al decimo posto troviamo Balat, nel cuore di Istanbul. Un quartiere storico sulle rive del Corno d’Oro. Con le sue case a schiera dai colori tenui, questo angolo della città riflette perfettamente il melting pot culturale turco. I colori pastello si alternano a toni più caldi e terrosi, creando un’atmosfera accogliente e visivamente armoniosa. Il suo aspetto pittoresco lo rende oggi uno dei luoghi più fotografati di Istanbul.

Palette Pantone:

Blu tenue – #B8D4F0

Turchese – #4DD0E1

Beige caldo – #F5E6D3

Terracotta – #E8A598

Grigio chiaro – #B0BEC5

Verde foresta – #4A7C59

San Juan, Porto Rico – un’esplosione caraibica

Al nono posto la capitale portoricana è celebre per le sue strade acciottolate, l’architettura coloniale spagnola e un’energia vibrante che si riflette anche nella sua tavolozza urbana. Il quartiere di Old San Juan è un arcobaleno di facciate colorate: dal turchese intenso al rosa acceso. Questa esplosione cromatica è diventata parte integrante dell’identità cittadina, a metà tra la tradizione storica e la vitalità caraibica contemporanea.

Palette Pantone:

Blu brillante – #4A90E2

Verde acqua – #20B2AA

Arancione caldo – #A4A261

Bianco – #FFFFFF

Rosa shocking – #FF1493

Carbone – #555555

Jodhpur, India – la Città Blu del Rajasthan

Nell’arido paesaggio del Rajasthan, Jodhpur si distingue all'ottavo posto per l’incredibile uniformità cromatica: case, vicoli, porte e tetti dipinti in infinite sfumature di blu. Un tempo colore dei bramini, il blu ha assunto nel tempo una funzione pratica (mantiene le case fresche) e simbolica (calma, spiritualità). Dall’alto del Forte Mehrangarh, la città appare come un oceano costruito in muratura.

Palette Pantone:

Blu reale intenso – #1E3A8A

Blu medio – #3B82F6

Azzurro – #93C5FD

Bianco – #FFFFFF

Marrone caldo – #A3845A

Verde – #22C55E

iStock

Buenos Aires, Argentina – l’anima colorata di La Boca

Al settimo posto il quartiere portuale di La Boca - Buenos Aires - è un’esplosione visiva di colori saturi, retaggio delle vernici avanzate utilizzate un tempo dai marinai per dipingere le proprie case. Il risultato è un paesaggio urbano che ricorda un’opera di arte moderna: vibrante, pieno di personalità, legato profondamente alla cultura del tango e all’identità popolare della città.

iStock

Palette Pantone:

Azzurro cielo – #00BFFF

Rosa salmone – #FA8072

Turchese – #40E0D0

Arancione caldo – #FF8C00

Viola intenso – #800080

Bianco sporco – #F5F5DC

Cinque Terre, Italia – l’armonia naturale del colore

I cinque borghi liguri che compongono le Cinque Terre – Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore – si trovano al sesto posto della classifica. Questi si affacciano sul mare con case dalle tonalità calde e marine. I colori si integrano perfettamente nel paesaggio: dal giallo ocra al rosa corallo fino al verde oliva. La composizione è naturale, autentica e immediatamente riconoscibile in tutto il mondo.

Palette Pantone:

Turchese – #40E0D0

Azzurro cielo – #87CEEB

Corallo – #FA8072

Giallo caldo – #DAA520

Verde oliva – #556B2F

Crema – #FFFEF7

L'Aavana, Cuba – nostalgia e saturazione

La capitale cubana è un affascinante collage di edifici coloniali dai colori pastello: rosa, turchese, giallo pallido, intervallati da facciate segnate dal tempo. La decadenza conferisce charme e autenticità, trasformando L'Avana, al quinto posto, in un simbolo estetico della nostalgia, della resistenza e della vitalità culturale.

iStock

Palette Pantone:

Giallo pallido – #F4E2B0

Rosa pastello chiaro – #F6D5D6

Blu turchese brillante – #2CA6B0

Giallo pastello morbido – #F7e7BBFF

Azzurro Acqua Chiaro – #A2D7E1

Marrone rossastro – #A34C2C

Willemstad, Curaçao – eleganza tropicale olandese

Al quarto posto la capitale dell’isola caraibica di Curaçao, Willemstad si distingue per la sua architettura coloniale olandese dipinta con tinte tropicali. Le casette affacciate sul porto sembrano uscite da una cartolina: colori intensi ma raffinati, esaltati dalla luce marina. L’equilibrio tra cultura europea e influenze caraibiche si riflette direttamente nella scelta cromatica.

Palette Pantone:

Blu navy – #00286F

Rosa tenue – #F5BDC4

Giallo pallido – #F7E08C

Giallo Oro – #F2C035

Verde menta – #A0D3C1

Arancione bruciato – #C25C1D

Guatapé, Colombia – arte urbana tra montagne e laghi

Situata tra le montagne colombiane, Guatapé è conosciuta per le sue facciate ornate da zócalos - rilievi dipinti. Terzo posto per la combinazione tra colori accesi e motivi decorativi di questa città che racconta la storia locale e trasmette un’energia positiva e accogliente. La cittadina è un must per chi cerca esperienze autentiche.

iStock

Palette Pantone:

Arancione brillante – #F35A1D

Giallo vibrante – #F5D012

Blu profondo – #063B7D

Azzurro cielo – #2AA0C3

Verde foresta – #0E5324

Lilla Viola – #C4ABD8

Chefchaouen, Marocco – il blu come identità

Al secondo posto Chefchaouen, la perla blu del Marocco, ha fatto del colore un linguaggio visivo universale. Le sue mura interamente dipinte di blu rappresentano spiritualità, serenità e – secondo alcuni – un metodo per tenere lontani gli insetti. Immersa tra le montagne del Rif, la città è oggi uno dei luoghi più instagrammabili al mondo.

Palette Pantone:

Blu medio – #2C6BA0

Blu cielo brillante – #81B9E0

Bianco – #FFFFFF

Beige pietra – #D7CAB3

Blu profondo – #184463

Terracotta – #BF6B3D

Burano, Italia – l’arcobaleno regolamentato

Al primo posto non poteva che esserci Burano, l’isola della laguna veneziana dove ogni casa è dipinta con un colore differente e approvato dal comune! La "regola" vieta due colori identici affiancati. Il risultato? Una sinfonia visiva armonica, ordinata e vivace, diventata simbolo del design urbano italiano. Ogni angolo è una cartolina perfetta, ogni colore ha una funzione visiva e sociale.

iStock

Palette Pantone:

Rosso intenso – #A62D1F

Rosa shocking – #F544A3

Giallo Oro – #F7AA1C

Azzurro cielo – #84D2EB

Pesca pastello – #FADDCB

Verde foresta – #2B4D3D

Le altre città italiane in classifica: Napoli, Roma e Milano

L’Italia non si ferma a Burano e alle Cinque Terre nella classifica stilata da Berlew. Altre tre metropoli, Napoli, Roma e Milano, si guadagnano una posizione tra le città più colorate del mondo: