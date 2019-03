Chefchaouen, la città azzurra del Marocco regina di Instagram

editato in: da

La pittoresca cittadina di Chefchaouen si trova nella regione montuosa del. La città fu per secoli considerata sacra ed era persino proibito l’ingresso agli stranieri. Solo di recente – negli Anni ’50 – le cose sono cambiate, motivo per cui ora Chefchaouen si è rivelata al mondo ed è divenutache, finora, pochi ancora conoscevano. Finché non è arrivato

È detta la città azzurra perché tutti gli edifici, le porte, le finestre, le fontane e le strade sono dipinte nelle diverse tonalità di azzurro. La medina, la città vecchia, è un dedalo di vicoli lunghi e stretti colorati di azzurro. Quale migliore soggetto per gli Instagrammer?

Eppure, il motivo per cui tutto è azzurro è puramente religioso e non estetico. Abitata da popoli berberi, fu fondata da spagnoli provenienti dall’Andalusia esiliati nel XV secolo, ecco perché la parte antica della città ha un aspetto molto simile a quella dei villaggi andalusi, con piccole vie dal tracciato irregolare. Gran parte dei suoi abitanti ancora oggi parla spagnolo.

Il centro della città è la piazza di Outa-el-Hammam, dove si trovano una splendida fortezza e una moschea con la torre a base ottagonale. All’interno della kasbah ci sono bellissimi giardini rigogliosi.

Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, Chefchauoen è rimasta fuori dalle principali rotte turistiche del Marocco per anni.

Milioni di turisti si riversano ogni anno nelle storiche città imperiali di Marrakech, Fes, Meknes, Rabat o visitano Essaouira, affacciata sull’Oceano Atlantico. Oggi una tappa imperdibile è anche questa cittadina.

Il modo più semplice per raggiungere Chefchaouen e con l’autobus. Ci sono frequenti collegamenti da Fèz e Tetouan, ma anche da Casablanca, Rabat, Meknès, Taneri e Ceuta.