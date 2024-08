Viaggio in India: le parole da conoscere prima di partire

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Se siete dei viaggiatori appassionati e abituali, saprete già che una delle tecniche più efficaci per immergersi con successo nella cultura e nelle tradizioni di un luogo è quella di gettarsi a capofitto nella lingua. In India, però, l’impresa potrebbe rivelarsi un po’ più complicata che altrove, soprattutto per la difficoltà del dialetto, ma non bisogna scoraggiarsi. In questo articolo vi parleremo di quali sono le parole più importanti e utili da imparare prima di preparare le valige per l’India (e ammirare il Taj Mahal!).

Quale lingua si parla in India?

In linea di massima, si pensa che nel subcontinente si parli l’hindi, lingua ufficiale, ma non si potrebbe essere più lontani dalla realtà. Attualmente la Costituzione indiana prevede circa 22 lingue legalmente riconosciute, suddivise in ceppi che, a loro volta si suddividono ancora. In base al luogo in cui programmeremo il viaggio, dunque, ci possiamo aspettare di sentire uno dei 1600 dialetti che vengono quotidianamente parlati in giro per l’India. Di fatto, questo rende l’hindi una lingua minoritaria, parlata solo da un 20% della popolazione e dunque piuttosto difficile da individuare.

Fortunatamente per noi, anche l’inglese è riconosciuto come una delle lingue ufficiali del subcontinente, e svariati milioni di indiani lo parlano come lingua natale, anche se con un accento che richiede un po’ di pratica per essere compreso del tutto. Una volta superato il primo ostacolo di comprensione, però, vi piacerà talmente tanto che lo assimilerete quasi per caso, portandolo in Occidente per strappare qualche sorriso! Un suggerimento: guardate qualche film Made in Bollywood per abituarvi!

Se state programmando una full immersion in India è importante essere pronti a farsi capire in qualsiasi momento, ricorrendo all’inglese e alle parole in hindi che, con un po’ di fortuna, tutti riusciranno a comprendere per darvi una mano.

C’è un piccolo ma: tenete presente che gli indiani sono molto educati e, generalmente parlando, tendono a rispondere di “sì” anche quando non hanno capito quello che gli state dicendo. Quando un indiano fa segno di sì con la testa, la farà dondolare a destra e a sinistra velocemente. All’inizio, questo gesto potrebbe lasciarvi molto più che confusi se non sapete quello che state vedendo. Per loro, il “no” è un’affermazione maleducata – soprattutto se l’interlocutore è più vecchio o ispira rispetto – che eviteranno di pronunciare, anche nel caso in cui non abbiano capito ciò che gli viene detto. Cercate dunque di analizzare il loro sguardo e, soprattutto, di essere più chiari possibile!

Le frasi più importanti da sapere in India

Prima di fare un viaggio è importante acquistare un piccolo dizionario in cui sono presenti tutte le terminologie necessarie a farsi capire dai locali, tenendo presente che se anche riuscissimo a dire “Dove si trova la stazione dei treni?” in lingua perfettamente comprensibile, ci si può aspettare una risposta nella medesima lingua che non riusciamo a capire.

L’India è un paese magico e la lingua, melodiosa e musicale, sarà uno dei souvenir più belli che riuscirete a riportare a casa. Basterà ascoltare e buttarsi, sperimentando con i suoni di quel luogo lontano che ti rimane nell’anima. Ecco un elenco di parole che vi aiuteranno a integrarvi in maniera più consapevole durante il vostro magico viaggio nel subcontinente: