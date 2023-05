Questa città italiana sta per trasformarsi in un museo a cielo aperto

Fonte: Ufficio Stampa Nina Valkhoff, Alí Supermercati, Padova

La primavera, si sa, è un vero e proprio invito a scoprire e riscoprire il mondo che abitiamo che, con il risveglio della natura, si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo incredibile destinato a lasciare senza fiato. È questo il periodo migliore per organizzare viaggi nelle città, nei Paesi e nei borghi che fioriscono e meravigliano con colori e profumi inebrianti che pullulano in ogni dove. Ma è anche l’occasione perfetta per andare alla scoperta dei luoghi più sorprendenti del BelPaese.

Se avete in mente di organizzare un viaggio in Italia tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, allora, vi diamo un motivo in più per raggiungere Padova. La pittoresca città veneta, celebre in tutto il mondo per gli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, per la grande Basilica di Sant’Antonio e per le eleganti caffetterie che si snodano in tutto il centro urbano, si sta preparando a stupire cittadini e viaggiatori.

A partire dal 20 maggio, e fino al 4 giugno, Padova ospiterà la Biennale di Street Art “Super Walls”, una colorata kermesse internazionale che incanterà tutti gli amanti dell’arte e della cultura. Grazie ai capolavori visivi che popoleranno le strade e le facciate degli edifici, la città italiana si trasformerà in un museo a cielo aperto. Quale occasione migliore, se non questa, per riscoprire le bellezze del luogo?

Biennale di Street Art: Padova diventa un museo a cielo aperto

Sono 31 gli street artist coinvolti nella biennale che tingerà di meraviglia la città veneta, le sue strade e i suoi quartieri. Gli artisti, provenienti dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania, dalla Spagna e dall’Olanda sono già al lavoro per realizzare più di 40 murales che si snoderanno nella città di Padova e nei comuni limitrofi. Non saranno da soli, insieme a loro anche i giovani studenti del Liceo Artistico Modigliani di Padova che realizzeranno un’opera con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Il tema scelto per la terza edizione di Super Walls, la manifestazione che dal 2019 utilizza l’arte di strada come strumento per valorizzare il paesaggio urbano, è il rispetto. Gli artisti coinvolti nella kermesse sono stati invitati a fornire, attraverso il talento e la creatività, la loro personale visione di questo concetto.

C’è chi ha scelto di sfruttare questa occasione per tornare su tematiche relative alla tutela dell’ambiente, chi invece ha trasformato in arte i concetti di rispetto per le donne, per sé stessi, per i bambini e per la diversità. Non è mancato neanche chi ha scelto di riflettere sul fair play sportivo, argomento che assume ulteriore valore nell’anno in cui Padova è Città Europea dello Sport.

Super Walls: un percorso delle meraviglie

L’appuntamento da segnare in agenda, per intraprendere questo percorso delle meraviglie a Padova, e dintorni, è il 20 maggio, giorno in cui sarà inaugurata la Biennale di Street Art “Super Walls” giunta alla sua terza edizione.

I murales saranno praticamente ovunque: sarà possibile osservarli sulle pareti dello Stadio Euganeo, del Palaindoor, del Palantenore di Piazza Azzurri d’Italia all’Arcella e del Palagozzano in Piazza Gardellin alla Guizza. Non solo strutture sportive, però, i capolavori di street art stanno colorando i muri di tantissimi edifici: ospedali, supermarket, scuole, strutture pubbliche e private.

L’evento, promosso dal Comune di Padova e dall’Associazione Culturale CIMI, permetterà a un parterre di artisti celebri nel panorama nazionale di esprimersi attraverso la street art e ti trasformare la città veneta in un museo a cielo aperto. Non solo Padova, però, la Biennale tingerà di meraviglia anche i comuni di Albignasego, Abano Terme, Campodarsego, Cittadella, Este, Fontaniva, Legnaro, Limena, Mestrino, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Selvazzano Dentro.