Queste sono le città più trafficate d’Europa

Londra, Parigi, persino Roma: nel continente europeo sono molte le città letteralmente congestionate dal traffico urbano, con conseguenze non solo per il trasporto ma anche per quanto concerne l'ambiente

Fonte: iStock Il traffico urbano nella città di Londra

Il traffico urbano è uno dei principali problemi che affliggono le grandi città europee. Ogni anno, milioni di automobilisti si trovano a dover fare i conti con lunghe code, perdite di tempo e, di conseguenza, con un impatto negativo sull’economia locale e sulla qualità dell’aria.

Le città più congestionate, infatti, non solo rischiano di rallentare la mobilità, ma anche di compromettere la salute dei cittadini e aumentare le emissioni inquinanti. Secondo l’ultimo report di Inrix, una delle principali società di analisi del traffico, alcune metropoli europee continuano a fare registrare numeri impressionanti per quanto riguarda i tempi di attesa sulle strade. Scopriamo quali sono le città più trafficate del continente europeo.

Londra: la capitale del traffico

Londra è, senza sorpresa, la città con il traffico più congestionato d’Europa per il quarto anno consecutivo. Secondo l’analisi di Inrix, i conducenti londinesi hanno passato in media 101 ore all’anno bloccati nel traffico. Questo ha comportato un costo economico significativo, con 4,64 miliardi di euro persi ogni anno in tempo speso senza avanzare. Londra è anche la quinta città al mondo per congestione, con il traffico che rappresenta circa metà dei ritardi su strada registrati nel Regno Unito.

Bob Pishue, analista di trasporti e autore del report, spiega che sebbene ci sia stato un lieve aumento della congestione quest’anno, il trend generale si è mantenuto stabile. Tra le cause principali, Pishue cita i lavori stradali sulle arterie principali, come l’M25 Wisely Interchange, che hanno rallentato ulteriormente la circolazione. Nonostante l’adozione di iniziative per ridurre l’inquinamento, come la creazione della Ultra Low Emission Zone (ULEZ), il traffico a Londra rimane uno dei principali fattori di stress per i cittadini. La Transport for London continua a investire in soluzioni per rendere più sostenibile e efficiente la mobilità, ma la città affronta un’enorme sfida nel cercare di decongestionare le sue strade.

Altre città con traffico intenso in Europa

Anche altre grandi città europee fanno parte della lista delle metropoli più congestionate. Se Londra occupa il primo posto, Parigi si trova al secondo, con un tempo medio di ritardo annuale pari a 97 ore per conducente. Questo la colloca al sesto posto a livello globale. Le strade parigine, già note per la loro difficoltà di percorrenza, sembrano non migliorare. Nonostante gli sforzi per promuovere il trasporto pubblico e le politiche per favorire la mobilità ciclabile, la capitale francese continua a soffrire di un traffico caotico, con picchi di congestione nelle ore di punta.

Al terzo posto si trova Dublino, la capitale irlandese, dove i conducenti trascorrono in media 81 ore all’anno in coda. La crescita del numero di veicoli, unita a infrastrutture stradali non sempre adeguate, rende difficile la fluidità del traffico, aggravato dalle difficoltà di parcheggio e dalla presenza di numerosi cantieri.

Roma, con un tempo medio di 71 ore di ritardo, è la quarta città più trafficata in Europa. Le strade della capitale italiana sono famose per la loro scarsità di spazio e per l’inefficienza dei trasporti pubblici, fattori che contribuiscono al caos quotidiano. Subito dopo, si trova Bruxelles, dove i conducenti impiegano 74 ore in media per percorrere tragitti che in condizioni normali sarebbero brevi e veloci.

Il costo economico e ambientale del traffico

Il traffico nelle grandi città non è solo una questione di tempo perso, ma anche di costi economici e sociali. Come sottolinea la climate charity Possible, il traffico congestionato ha effetti devastanti sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. Londra, in particolare, è una delle città più in difficoltà, con livelli di inquinamento atmosferico tra i più alti d’Europa. La situazione è aggravata dalla difficoltà di trovare soluzioni che possano ridurre il numero di auto in circolazione, mentre l’utilizzo di trasporti pubblici e mezzi alternativi come la bicicletta continua a essere limitato.

Nonostante le politiche volte a incentivare un uso più sostenibile dei trasporti, città come Londra, Parigi e Roma devono quindi affrontare sfide strutturali legate alla pianificazione urbana, alla crescita demografica e alle carenze nei sistemi di trasporto pubblico. Di conseguenza, il traffico continua a rappresentare una vera e propria “emergenza” per i cittadini e per l’economia.