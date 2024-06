Roma On Fire, arriva lo show imperdibile che riporta gli ospiti nell’Antica Roma

Quest'estate, a Roma World va in scena uno spettacolo davvero imperdibile: arriva Roma On Fire, per fare un viaggio indietro nella storia

Fonte: Ufficio Stampa Roma World | Ph. Roberto Ceccaroni Roma On Fire, il nuovo live show di Roma World

Questa sarà un’estate davvero indimenticabile, per tutti gli ospiti di Roma World: l’experience park della capitale, che ci catapulta indietro nel tempo per vivere come gli antichi romani, mette in scena quotidianamente un nuovo spettacolo dedicato a chi vuole immergersi nella storia del grande Impero che ha conquistato mezzo mondo. Stiamo parlando di Roma On Fire, il live show serale che “infiammerà” il pubblico. Scopriamo qualcosa in più.

Roma On Fire, il nuovo show dell’estate

Roma World si prepara a stupirci ancora: il parco tematico della capitale, che ha aperto i battenti sulla scia di Cinecittà World per avere un’area dedicata solamente all’Antica Roma, è da sempre uno dei punti di riferimento per tutti gli amanti della storia, grandi o piccini che siano. Impossibile non divertirsi tra le ricostruzioni dei set cinematografici dei grandi film che hanno raccontato il nostro fulgido passato, tra cui Il Gladiatore o il celebre Ben Hur (vincitore di ben 11 premi Oscar). Ed è proprio nello scenario di quest’ultimo kolossal che si tiene il nuovo spettacolo Roma On Fire.

Curato da Giovanni De Anna, il live show va in scena ogni sera a partire dal 1° giugno 2024, per tutta la stagione estiva. La location, come abbiamo accennato, è quella dell’arena di Ben Hur, una perfetta riproduzione dello spettacolare Circo Massimo: lo sfondo perfetto per una rievocazione storica davvero “fiammante”, che trasporterà i suoi spettatori indietro nel tempo. Ben 30 artisti in scena ripercorreranno alcune delle vicende più iconiche dell’Impero, tra battaglie di gladiatori e legionari, bighe in corsa e un mozzafiato incendio che brucerà l’intera Roma.

La trama è davvero interessante: protagonista è il Generale Massimo, che rientra a Roma dopo aver combattuto vittoriose campagne nelle province dell’Impero. Ma qui scopre che la sua donna è stata fatta schiava ed è per amore suo che non esita a chiedere pietà all’Imperatore. Quest’ultimo, tuttavia, pare disponibile a concedere la grazia solamente se Massimo si dimostrerà pronto a sacrificare la sua stessa vita per la donna che ama. Quale sarà la sua scelta? L’avvincente spettacolo terrà impegnato il pubblico con tanti effetti speciali e musiche intramontabili, per 1 ora di pura emozione.

Info e biglietti per Roma On Fire

“Roma On Fire è la Storia con la S maiuscola che prende vita. Uno show immersivo pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l’ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell’Antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle legioni alla corsa delle bighe, dai combattimenti tra gladiatori all’incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico” – ha affermato Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World, in una nota per la stampa.

Il biglietto per assistere allo spettacolo serale ha un costo di 25 euro alla cassa (19 euro online), incluso l’accesso al parco Roma World. Ma è anche possibile vivere un’esperienza più completa: per 45 euro alla cassa (39 euro online) si può usufruire anche della Cena del Gladiatore, con un menù tipicamente romano servito presso la locale Taberna. Mentre il biglietto da 49 euro offre non solo lo spettacolo e la cena, ma anche il pernottamento in una tenda (da due o da quattro persone) presso l’Accampamento dei Legionari.