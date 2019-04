Le piccole case degli Hobbit nei dintorni di Calgary

editato in: da

Per i canadesi fan delle opere fantasy di JRR Tolkien, finalmente è ora possibile alloggiare nelle piccole case degli Hobbit nei dintorni di Calgary.

Proprio in questi mesi, la Good Knights Entertainment sta portando a termine il progetto “The Burrows”, piccole abitazioni sotterranee ispirate all’immaginario fantastico dei racconti de “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli“. Caratteristici soffitti a botte, e porte e finestre rotonde sono gli elementi tipici delle piccole case ispirati agli esseri dai piedi pelosi di Tolkien. A rendere il soggiorno più accogliente si aggiungono anche un moderno sistema di riscaldamento a pavimento e un meraviglioso camino per far sentire gli ospiti davvero a casa.

Per il momento, la Good Knights sta lavorando ad una sorta di accampamento medievale ispirato alle vicende della serie di successo “The Game of Thrones“, ma sta cercando di riprodurre lo stesso schema per le case degli Hobbit ispirate a Tolkien. Il progetto “The Burrows”, al di là del semplice soggiorno all’interno delle case, offre anche la possibilità di indossare costumi e cimentarsi in attività che trascineranno gli ospiti nel fantastico mondo degli Hobbit (e non solo).

Proprio per incuriosire i fan, la Good Knights ha pubblicato un breve elenco di tutte le caratteristiche di queste caratteristiche abitazioni sotterranee:

una vera e propria “tana” per due incastonata nella collina

porte e finestre dalla forma rotonda

interni ben decorati

camera da letto, salone, salotto e bagno all’interno di ogni casa

un giardino esterno privato

un accogliente caminetto

costumi a tema per gli ospiti

colazioni servite nella sala da pranzo

Al momento, le costruzioni non sono ancora terminate, ma la Good Knights Entertainment ha promesso di concludere il progetto entro l’anno, così da poter proporre i primi soggiorni nelle case degli Hobbit entro il 2019. Nonostante il progetto “The Burrows” sia quasi arrivato al termine, non è ancora possibile effettuare alcuna prenotazione. Per cui, se volete provare l’ebbrezza di provare uno dei progetti della società, allora vi suggeriamo di provare il Medieval Encampment ispirato alla serie The Game of Thrones. Se invece volete trasformarvi in un Hobbit per un giorno e una notte, allora dovrete aspettare che “The Burrows” finisca.