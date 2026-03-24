Sbocciano i tulipani di Shirin in Brianza, nel campo you-pick più colorato della primavera

Distese dalle mille sfumature di colori di tulipani aspettano di essere ammirate da tantissimi visitatori: tutto quello che dovresti sapere

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Sbocciano i tulipani di Shirin in Brianza, nel campo you-pick più colorato della primavera
Ufficio Stampa
Il Campo di tulipani coloratissimi di Shirin, in Brianza

È la natura a decidere quando far sbocciare un fiore, proprio come accade per i tulipani di Shirin, che ha annunciato la notizia più attesa: i primi tappeti colorati sono pronti ad essere ammirati e colti. Prende così il via la sesta stagione, che apre le porte al pubblico martedì 24 marzo 2026.

Quella che prende vita è una fantastica fioritura con più di 200.000 tulipani disposti a filari stile Olanda, suddivisi in 20 varietà e sfumature di colori, pronti a conquistare il cuore di molti curiosi e appassionati. L’inizio della primavera in Brianza si trasforma in uno spettacolo a cielo aperto. Anche il nome stesso del campo è una coccola per il cuore: una romantica leggenda persiana racconta la storia d’amore tra Shirin e Ferhad, che avrebbe portato alla nascita dei bellissimi tulipani rossi che ogni primavera tornano a sbocciare in ricordo del loro amore.

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