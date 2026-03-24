Quella che prende vita è una fantastica fioritura con più di 200.000 tulipani disposti a filari stile Olanda, suddivisi in 20 varietà e sfumature di colori, pronti a conquistare il cuore di molti curiosi e appassionati. L’inizio della primavera in Brianza si trasforma in uno spettacolo a cielo aperto. Anche il nome stesso del campo è una coccola per il cuore: una romantica leggenda persiana racconta la storia d’amore tra Shirin e Ferhad, che avrebbe portato alla nascita dei bellissimi tulipani rossi che ogni primavera tornano a sbocciare in ricordo del loro amore.

È la natura a decidere quando far sbocciare un fiore, proprio come accade per i tulipani di Shirin , che ha annunciato la notizia più attesa: i primi tappeti colorati sono pronti ad essere ammirati e colti. Prende così il via la sesta stagione, che apre le porte al pubblico martedì 24 marzo 2026 .

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Primavera 2026 al campo you-pick di Shirin

Quello di Shirin è uno dei campi di tulipani you-pick più sorprendenti di questa primavera in Italia: nato da un sogno nel 2021, è sbocciato come simbolo di rinascita. Quando il sole torna a scaldare le giornate, salutando per un altro anno l'inverno, il prato si trasforma in un angolo di paradiso grazie all'esplosione di colori dei tulipani che sbocciano. Ma non solo, diventa anche un labirinto di girasoli in estate e un campo di zucche e dalie in autunno. Appuntamenti imperdibili con coltivazioni sostenibili per tutta la famiglia nell'arco delle stagioni.

Quest'anno, la proposta di Shirin si amplia con alcune attività: oltre alla raccolta nel campo si potrà partecipare a laboratori di pittura en plein air (sia per bambini che adulti), al laboratorio di lettura tra i tulipani, a lezioni di yoga e pilates e non può mancare la caccia alle uova!

Per i bambini viene allestita la pista di go kart a pedali (accessibile fino ai 10 anni), mentre i fotografi presenti realizzeranno i ricordi di famiglia o con i propri animali.

Quando apre il campo you-pick di Shirin

Per la primavera 2026, la fioritura è finalmente iniziata e durerà circa 3/4 settimane: il via ufficiale è stato fissato per martedì 24 marzo, dalle ore 9:30.

Nel campo si possono raccogliere in autonomia i tulipani, un'esperienza che riporta tutti, adulti e bambini, a un contatto con la natura. Situato all'interno del parco protetto P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord Est), infatti, ha un'estensione di 40.000 mq dove è possibile godere di un'esperienza in campagna circondati dalla bellezza del paesaggio e dallo spettacolo dei fiori.

Ufficio Stampa

Come prenotare, date e info utili

Il campo you-pick di Shirin resterà aperto tutti i giorni, dalle 9:30 alle 19:30. I primi due giorni di apertura, il 24 e 25 marzo, l'ingresso è gratuito e senza prenotazione. Successivamente, dal 26 marzo, è necessario acquistare online il biglietto d'ingresso (oppure in loco, ma solo dal lunedì al giovedì), che vale per la raccolta di 2 tulipani. Ma chi volesse raccoglierne altri può farlo a un costo di 1,50 euro ciascuno.

Dal venerdì alla domenica, inoltre, ci si potrà deliziare con l'area food messa a disposizione dei visitatori, sempre attiva il weekend e nella settimana di Pasqua.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il campo di tulipani you-pick di Shirin si trova in Brianza, all’interno del Parco Agricolo Nord Est (P.A.N.E.), nel territorio di Ornago. Per raggiungerlo in modo semplice, il punto di riferimento da inserire nel navigatore è il parcheggio ufficiale in Via Libero Grassi, Ornago: da qui si prosegue a piedi per pochi minuti fino all’ingresso del campo, seguendo le indicazioni presenti in loco.

Per chi arriva in auto da Milano, il percorso più rapido è lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia, con uscita a Cavenago/Cambiago, da cui si prosegue poi verso Ornago. In alternativa, si può percorrere la Tangenziale Est (A51) e collegarsi alla A4 o alle provinciali della Brianza.

Chi preferisce i mezzi pubblici può raggiungere le stazioni ferroviarie più vicine, come Gessate (capolinea della metro M2) o Cavenago-Brianza, e proseguire poi in autobus o taxi fino a Ornago. L’ultimo tratto resta comunque a piedi dal parcheggio, immersi nel paesaggio agricolo che anticipa l’esperienza tra i coloratissimi tulipani.