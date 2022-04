È boom di viaggi, ma anche di caos: cosa succede

Questa primavera la ricorderemo come la stagione della rinascita dei viaggi, dopo oltre due anni di restrizioni e misure imposte per contrastare la pandemia di Covid-19. A confermarlo è il boom di prenotazioni che si è registrato in queste ultime settimane che ha superato le più rosee aspettative degli operatori turistici. Tuttavia, questo graduale ritorno alla normalità ha comportato una serie di disagi forse non previsti, tra cui la cancellazione di voli, ritardi e compagnie impreparate.

Aumenta la voglia di viaggiare, ma anche i disagi

Dal 1° aprile ci siamo lasciati alle spalle l’emergenza sanitaria, e nonostante le incertezze di questo particolare momento storico, la voglia di viaggiare è tornata più forte che mai. Che sia per una vacanza a lungo rimandata a causa della pandemia, o una gita fuori porta, i viaggiatori sono tornati a riempire valigie e prenotare soggiorni nelle destinazioni tanto bramate. Secondo il motore di ricerca francese Jetcost, le ricerche di voli sono aumentate del 150%, mentre quelle degli alberghi sono aumentate del 210% nei primi tre mesi del 2022. L’Italia è stata la destinazione preferita di questa Pasqua – con Roma come città più gettonata – seguita da Spagna e Portogallo.

A sottolineare il boom di prenotazioni sono state anche le compagnie aeree, tra cui le low cost Wizz Air, che ha volato il 16% in più dello stesso periodo del 2019, e Ryanair che ha registrato quasi il 10% di voli in più. Percentuali destinate a salite nei prossimi mesi e in vista dell’estate, considerando anche le tante nuove offerte e rotte messe a disposizione da diversi vettori. Tuttavia, la preoccupazione ora è che gli aeroporti non abbiano il personale sufficiente a gestire questo alto numero di passeggeri.

Stando alle testimonianze di alcuni addetti ai lavori, raccolte dal Corriere della Sera, l’improvvisa impennata delle prenotazioni ha messo in difficoltà il settore, portando alla cancellazione di migliaia di voli nell’ultimo mese e costringendo, in alcuni casi, le compagnie ad alzare i prezzi per scoraggiare le persone a prenotare su alcune rotte, cosa che però non ha fermato i più determinati a farsi le sognate vacanze, pronti a pagare anche dieci volte tanto la tariffa media.

Il problema della carenza di personale

A mettere in difficoltà le compagnie aeree è stato l’aumento dei casi Covid-19 provocato dalla variante Omicron, che ha comportato improvvise carenze di personale. Ne è stato un caso emblematico il Regno Unito, con buona parte del personale impiegato negli aeroporti di Londra costretto a rimanere a casa a causa dell’alto tasso di infezione di assistenti di volo e piloti, che ha portato le compagnie aeree, tra cui easyJet e British Airways, a dover sospendere centinaia di voli nella settimana di Pasqua.

Ciò avveniva proprio quando le compagnie britanniche rimuovevano l’obbligo di mascherina per i passeggeri sui collegamenti interni e su quelli tra Paesi europei dove non c’è più l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione. Al problema dei contagi si aggiunge anche l’insufficienza del personale a fronte della domanda crescente. Una delle conseguenze della pandemia è stata, infatti, la crisi del trasporto aereo che ha portato al licenziamento di migliaia di dipendenti in un periodo in cui il traffico è stato ridotto al minimo per le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.