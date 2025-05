Fonte: iStock Musei di Anversa da vedere: il Museum aan de Stroo

Una città ricca di storia, di arte, dove il passato si incontra a ogni passo, ma al tempo stesso una metropoli viva, moderna e fiorente. Oggi andiamo in Belgio, nelle Fiandre, e raggiungiamo Anversa. Tanto affascinante quanto leggendaria, questa città ha un’origine antica e un nome che pare essere nato dalla storia dell’uccisione di un gigante che regnava qui da parte di un soldato romano.

Un luogo tutto da scoprire: passeggiando per le sue strade e piazze, come la Grote Markt, quella principale e senza dubbio uno degli scenari più suggestivi della città, oppure andando alla scoperta del Diamond Square Mile, dal momento che questa città è celebre anche ai diamanti, oppure fare shopping nel fashion district.

Un’altra cosa da fare ad Anversa è scoprire i suoi musei: ce ne sono davvero tanti e permettono di scoprire di più sull’arte, sulla storia, su alcune peculiarità di questa città, tanti dettagli e aspetti che la rendono così speciale. La top ten dei musei da scoprire se si viaggia verso questa popoloso centro delle Fiandre.

Museum aan de Stroom

Già a guardarlo dall’esterno non si può che rimanere ammaliati dalla sua struttura imponente, eppure perfettamente inserita nel contesto: è il Museum aan de Stroom, posto lungo il fiume Schelda e che si sviluppa per 60 metri verso il cielo.

A colpire da fuori è la facciata, che mescola blocchi di pietra arenaria rossa provenienti dall’India e pannelli ondulati di vetro, regalando allo sguardo un edificio futuristico e sorprendente.

Al suo interno, poi, si può fare un vero e proprio viaggio: ogni piano regala un punto di vista sulla città, sul fiume, il porto e i contatti con il resto del mondo. Ammontano a 600mila i pezzi della collezione che appartiene al museo e della quale viene esposta una piccola parte, che permette di conoscere meglio Anversa, a cui si aggiungono le mostre o gli spazi come Portopolis, in cui grazie agli occhiali VR si possono scoprire alcuni aspetti del porto cittadino (il secondo più grande d’Europa).

Questo museo, noto anche come Mas, quindi diventa il punto di inizio ideale per andare alla scoperta della storia e delle peculiarità di questo centro.

L’edificio si sviluppa su 10 piani e, come recita la presentazione del sito, al suo interno di può conoscere Anversa nel mondo e il mondo ad Anversa. Inoltre, da qui si gode di una vista fenomenale sulla città.

I biglietti si suddividono in quello per la collezione permanente (10 euro la tariffa intera) e quello che aggiunge anche la mostra temporanea (12 euro). Sono previste tariffe ridotte e sotto i 18 anni l’ingresso è gratuito. Non è possibile pagare con i contanti. Il museo è aperto dal martedì alla domenica: dalle 10 alle 17.

Fonte: iStock

Museo Mayer van den Bergh

La prima cosa da sapere sul Museo Mayer van den Bergh è che al momento è chiuso per interventi di ristrutturazione e sul sito viene anticipato che lo sarà per lungo tempo: fino al 2029, ma ci sono delle alternative per non perdere la possibilità di vedere alcune delle sue ricchezze. A partire da un video, presente sul sito ufficiale, che permette di osservare i tesori che custodisce ma anche la storia di madre e figlio Mayer van den Bergh.

Inoltre, una parte della collezione rimarrà visibile al pubblico: infatti a partire dal 20 giugno 2025 nel Maagdenhuis verrà ospitata la mostra Public Favourites. 43 racconti personali dalla raccolta Mayer van den Bergh. Un numero non scelto a casa perché 43 sono gli anni che aveva Fritz Mayer van den Bergh quando è morto, sono le case che fece edificare la madre per famiglie svantaggiate e sono le persone o comunità culturali che hanno scelto gli oggetti che si possono ammirare. È accessibile da venerdì 20 giugno 2025 a domenica 12 settembre 2027 dalle 10 alle 17.

Museum van Hedendaagse Kunst

Il M HKA è il museo di arte contemporanea e la sua collezione è composta da circa 5mila opere e sin dall’inizio si è concertata sull’arte a partire dagli anni Settanta e con particolare attenzione agli anni Ottanta e Novanta. Nel tempo il museo si è sviluppato anche puntando su ricerca, ampliamento e internazionalizzazione. Oggi ospita meraviglie dalle avanguardie degli anni Sessanta e sino agli anni recenti.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 18, l’ultimo giovedì del mese resta accessibile fino alle 21 Il costo del biglietto è di 14 euro, con scontistiche per alcune persone ed età ed è gratuito sotto i 18 anni.

Museo Reale di Belle Arti: KMSKA

Il KMSK è il Museo reale di Belle Arti di Anversa: è una delle tappe in città ed è anche un luogo di ricerca scientifica su opere, tecniche e molto altro. Al suo interno si trovano i maestri fiamminghi, opere di fama internazionale, inoltre ospita le collezioni più grandi di James Ensor e Rik Wouters.

Si trova in un bellissimo edificio, che è stato recentemente oggetto di lavori di restauro e ampliamento, e ospita opere fenomenali.

È aperto tutti i giorni e, a parte alcune eccezioni, questi sono gli orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 17, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18, il giovedì dalle 10 alle 22. L’ingresso costa 20 euro per gli adulti ed è gratuito sotto i 18 anni.

Fonte: iStock

MoMu – Fashion Museum Antwerp

Il fashion è parte integrante dell’anima di Anversa e non poteva esserci posto migliore quindi per il MoMu, il museo che ospita la più grande collezione di moda belga contemporanea al mondo.

Al suo interno vengono ospitate due mostre temporanee all’anno, che hanno la caratteristica di avere una scenografia immersiva. Inoltre lo scopo di questa realtà è quella di “stimolare l’interesse per la moda e renderla più accessibile a tutti”, come viene specificato sul sito. Nella collezione sono compresi abiti, accessori e tessuti, ma anche utensili, modelli e inviti a sfilate.

È aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, biglietto 12 euro e sono previste come gli altri musei cittadini riduzioni, menyre è omaggio – ad esempio – sotto i 18 anni.

Museum De Reede

Il Museum De Reede è dedicato alla grafica e al suo interno, in maniera particolare, si possono ammirare anche opere di tre maestri: Francisco Goya, Félicien Rops e Edvard Munch. La collezione è ampia e comprende litografie, incisioni, acqueforti, xilografie e disegni di oltre 87 artisti, abbracciando il periodo storico che va dal XVII al XXI secolo.

È aperto il lunedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 11 alle 17. Il biglietto costa 15 euro, sono previsti sconti in base all’età e alla professione, è gratuito fino ai 13 anni.

Rubenshuis

Famoso pittore fiammingo, Rubens è arrivato ad Anversa quando aveva 12 anni ed è qui che vi è la sua casa. Al momento la Rubenshuis è chiusa al pubblico per interventi di ristrutturazione, ma ci sono altre attività da programmare per conoscere più da vicino questo grande artista. Nello specifico sono tre: la Rubens Experience, una visita al giardino e una alla biblioteca.

La prima permette di conoscere chi era l’uomo che ha dato vita a quadri così amati e lo fa attraverso video, immagini, suoni immersivi: strumenti interattivi interessanti e coinvolgenti. Gli spettacoli hanno una durata che varia dai 30 ai 45 minuti e si può partecipare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18 (chiuso il mercoledì). Si può anche girare nel giardino, tra ben 22mila piante. Il biglietto è combinato e il costo si aggira sui 12 euro. Da non perdere anche la biblioteca in cui approfondire la sia vita, le opere e molto altro. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.

Fonte: iStock

Fomu

Per chi ama la fotografia il museo di Anversa da visitare è il Fomu, dove si possono ammirare mostre interessanti nelle ampie sale espositive. Ha anche una ricca collezione, due cinema, una sala riunioni e una caffetteria. È aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, biglietto 12 euro. Anche in questo museo sono previsti sconti e gratuità per alcune categorie, come quella dei minori di 18 anni.

Chocolate Nation

Viene presentato come il più grande museo del cioccolato belga al mondo ed è il Chocolate Nation che si trova nel centro di Anversa. Senza dubbio è il paradiso dei golosi dal momento che si possono assaggiare gusti diversi di cioccolato. Le sale tematiche sono 14, la visita dura dai 60 ai 90 minuti e il costo dei biglietti varia in base all’età è gratis sotto i tre anni. Chocolate Nation è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:30.

Plantin Moretus

Questo museo è davvero speciale e permette a chi lo visita di fare un viaggio indietro nel tempo a 400 anni fa.

Si tratta del Plantin Moretus, che ha la peculiarità di essere il primo museo a essere stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. È stato realizzato all’interno di quelle che erano la casa e la tipografia originaria della famiglia di editori che gli danno il nome e al suo interno si possono conoscere la storia della stampa e della famiglia.

Sono esposte le più antiche macchine da stampa, ma anche opere d’arte e ritratti di Rubens, oltre a manoscritti e stampe originali. Vengono proposte anche mostre temporanee.

È aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17, chiusura il lunedì. Il biglietto ha un costo di 12 euro, ma sono previste scontistiche per determinate categorie e sotto i 18 anni è gratuito.