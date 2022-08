I Bennifer innamorati pazzi (del Lago di Como)

Fonte: IPA/123RF La coppia Ben Affleck e Jennifer Lopez in vacanza sul Lago di Como

Sono appena sbarcati sulle rive del Lago di Como, ospiti dei cittadini più famosi del Lario, per trascorrere un po’ di quella luna di miele infinita che dura da mesi, in uno degli angoli più romantici del mondo.

Stiamo parlando dei Bennifer, la coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck, la più glam dello star system, ancor più di quella dei padroni di casa, i Clooney, George e signora (Amal), dai quali soggiornano per una vacanza da sogno.

La coppia più bella del mondo ha pronunciato il fatidico “sì“ un mese fa a Las Vegas, poi ha celebrato il matrimonio in una tenuta da favola stile “Via col vento” nello Stato della Georgia di proprietà di Ben, il cui valore è stato stimato intorno ai 10 milioni di dollari.

Quello in Italia, in realtà, è il secondo viaggio di nozze dei Bennifer, che avevano trascorso la prima insieme ai figli a Parigi. Ma quello vero è questo, dove i due non nascondono di essere innamorati più che mai. Merito senza dubbio anche del Belpaese.

Da Villa Oleandra, la lussuosa dimora d’epoca di Laglio che da vent’anni appartiene a George, gli sposini sono andati alla scoperta delle bellezze del Lago di Como, tra gite in motoscafo e in scooter con tappa a Menaggio, sulla riva opposta, e cene romantiche vista lago, come quella consumata al Grand Hotel Tremezzo all’interno del quale c’è il ristorante La Terrazza Gualtiero Marchesi, che serve il risotto con la foglia d’oro e rilascia un certificato di autenticità, la cui proprietaria, Valentina De Santis, è appena stata eletta “Migliore Hotelier dell’anno” alla 34esima edizione della Virtuoso Travel Week 2022 di Las Vegas.

Lago di Como, meta top di fine estate

Il Lago di Como a fine estate sta come la Costiera Amalfitana in pieno agosto: tutti ci vogliono andare, tutti ci vogliono essere e tutti devono essere immortalati dalle fotocamere dei paparazzi e dagli smartphone dei turisti. Oltre ai Bennifer e ai Clooney, che sono arrivati già a inizio estate, sono state tantissime le celeb che l’hanno scelto per le loro vacanze quest’anno.

A fine giugno era venuta Lady Gaga, super ospite del matrimonio di un tycoon inglese che aveva affittato per un mese intero Villa Olmo a Como (non senza polemiche da parte degli abitanti perché, in teoria, è un luogo aperto a tutti). Evidentemente memore della precedente esperienza sul Lago di Como, quando era venuta a girare “House of Gucci“, dove ha interpretato il ruolo della protagonista Patrizia Reggiani, non aspettava altro che di tornare in questo luogo unico al mondo.

Altre star avvistate sul lungolago quest’estate sono le bellissime Uma Thurman e Charlize Theron che, impegnate entrambe sul set di un nuovo film girato sul Lago d’Iseo, hanno chiesto alla produzione di alloggiare a Cernobbio e Tremezzina.

S’è rivista in Italia dopo tanto tempo anche Paris Hilton, che ha trascorso qui una settimana di vacanza a inizio di agosto. Sicuramente avrà esclamato “Cool!”. E poi ancora la stella del basket dell’Nba, Michael Jordan che, in occasione di un matrimonio a cui era invitato, è stato ospite del lussuoso Mandarin Hotel di Blevio così come s’è visto John Legend, in vacanza a Cernobbio con la moglie con la quale, proprio qui, s’è sposato qualche anno fa.

Ma le sorprese potrebbero non essere ancora finite. Dalla settimana prossima, quando inizierà la Mostra internazionale del cinema di Venezia, saranno molti i volti noti a sbarcare sul nostro territorio. Già si vocifera dell’arrivo sul Lago di Como di Julia Roberts, (forse) ospite di George Clooney con il quale presenterà proprio a Venezia il nuovo film che i due hanno girato insieme, “Ticket to Paradise“. Occhi aperti e smartphone pronti.