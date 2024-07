Come arrivare all’isola Comacina sul Lago di Como

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Isola Comacina

L’Isola Comacina, situata nel Lago di Como, è un gioiello storico e naturale che merita sicuramente una visita. Ecco una guida pratica per arrivare a questa incantevole isola e goderti al meglio la tua escursione.

In auto

Per chi arriva in auto, il modo più conveniente è dirigersi verso il villaggio di Ossuccio, che si trova sulla sponda occidentale del Lago di Como. Ecco le indicazioni principali per raggiungerlo:

da Como : seguire la Strada Statale 340 (Regina) in direzione di Menaggio. Ossuccio si trova a circa 25 km da Como e il viaggio dura circa 40 minuti, a seconda del traffico;

: seguire la Strada Statale 340 (Regina) in direzione di Menaggio. Ossuccio si trova a circa 25 km da Como e il viaggio dura circa 40 minuti, a seconda del traffico; da Milano: prendere l’autostrada A9 in direzione di Como e poi ucire a Como Nord. Seguire quindi le indicazioni per Menaggio sulla Strada Statale 340.

A Ossuccio si trova il parcheggio dove poter lasciare l’auto. Da qui è necessario raggiungere a piedi il punto di imbarco per il traghetto o la barca taxi.

In treno

Per chi preferisce viaggiare in treno, la stazione più vicina è quella di Como San Giovanni. Da Milano Centrale, i treni per Como San Giovanni sono frequenti e il viaggio dura circa un’ora. Una volta arrivato a Como, si può prendere un autobus o un taxi per Ossuccio.

In autobus

Dalla stazione di Como San Giovanni, partono gli autobus diretti a Menaggio (linea C10). Gli autobus passano frequentemente e il viaggio fino a Ossuccio dura circa un’ora. È importante verificare gli orari degli autobus in anticipo per pianificare al meglio il viaggio, specialmente fuori stagione e durante i festivi.

In barca

Il modo più suggestivo per raggiungere l’Isola Comacina però è sicuramente in barca. Ci sono diverse opzioni disponibili: il Servizio di navigazione del Lago di Como gestisce i battelli pubblici che collegano vari punti del lago, tra cui Como, Bellagio, Menaggio e Tremezzo. Da questi punti, si può prendere un battello per Ossuccio e poi una barca taxi per l’isola. In alternativa, a Ossuccio, vicino alla Chiesa di Santa Maria Maddalena con il suo famoso campanile, si trovano servizi di barca taxi che portano direttamente all’Isola Comacina in pochi minuti.

A piedi

Per i più avventurosi, è possibile fare una parte del tragitto a piedi. Da Como, bisogna seguire il Sentiero della Regina, un antico percorso che collega Como a Sorico, passando per Ossuccio. È una lunga passeggiata, ma offre panorami spettacolari sul lago e sui paesi circostanti.

Cosa vedere all’Isola Comacina

All’Isola Comacina, c’è molto da esplorare e scoprire. Questo piccolo gioiello del Lago di Como è ricco di storia e bellezze naturali. Passeggiando tra i suoi sentieri, puoi ammirare i resti archeologici di antiche chiese e abitazioni medievali, testimoni silenziosi di un passato glorioso. La Chiesa di Sant’Eufemia, con le sue rovine affascinanti, e la Chiesa di San Giovanni, restaurata e ancora in uso, sono due punti di grande interesse. Non perdere una visita alla Casa per Artisti, progettata dall’architetto Pietro Lingeri, un esempio notevole di architettura razionalista. I panorami mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti offrono numerose opportunità per la fotografia e il relax.

Consigli utili

Prima della gita, è meglio verificare gli orari di apertura dell’Isola Comacina, soprattutto durante la bassa stagione. I biglietti per il traghetto e il battello i possono acquistare online o direttamente sul posto; meglio farlo in anticipo durante l’alta stagione, ponti e festivi. Per la visita, l’ideale è indossare scarpe comode per camminare sull’isola e portare acqua, soprattutto in estate. Da non dimenticare: la macchina fotografica per catturare i meravigliosi paesaggi. Per il pranzo, l’isola non è servitissima, quindi potrebbe essere un’idea quella di organizzarsi con un pranzo al sacco e snack.