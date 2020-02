Battezzata la Costa Smeralda, la madrina è Penelope Cruz

editato in: da

La splendida Costa Smeralda è pronta ad iniziare il suo viaggio. Ufficialmente battezzata, con un party esclusivo firmato dallo chef Bruno Barbieri, la nuova ammiraglia di Costa Crociere è pronta a solcare i mari verso nuove destinazioni.

Madrina d’eccezione è stata l’attrice e star internazionale Penélope Cruz, già volto delle campagne pubblicitarie della compagnia, a cui è stato affidato il taglio del nastro e una delle tradizioni più antiche, ovvero il lancio della bottiglia sulla prua della nave, in segno di buon auspicio.

Tante le novità per questa Costa Smeralda, a partire da un’attenzione particolare per l’ambiente, grazie ad un’alimentazione a gas naturale liquefatto (Lng), ovvero una tecnologia innovativa che utilizza un combustibile più pulito. A questo si aggiungono la riduzione del consumo energetico con sistema di efficientamento intelligente, e altre soluzioni che rendono questa nave una vera e propria “smart city” itinerante.

Anche comfort e design sono estremamente ricercati a bordo. Del resto, il progetto creativo è stato affidato ad uno dei più autorevoli professionisti del settore, il newyorkese Adam Tihany, che per rendere unica questa nave da crociera ha scommesso completamente sull’Italia.

Ed è così che la nuova ammiraglia green di Costa Crociere diventa uno splendido tributo al Paese e alla sua bellezza con particolari di design ricercati ma soprattutto Made in Italy. Dettagli riconoscibili negli arredamenti, nei tessuti oltre che nella scelta dei lampadari e degli accessori. Tutto il design, infatti, è protagonista nel CoDe – Costa Design Museum, il primo museo realizzato su una nave da crociera.

Uno splendore per la vista, quindi, ma anche per l’anima. Il Gruppo Costa, infatti, ha investito molto anche sulle zone relax e fitness, con piscine, attrezzature e Spa d’ultima generazione. Questo senza dimenticare il divertimento con spettacoli e zone cinema adatte a tutta la famiglia e con aree dedicate anche ai più piccoli. Il tutto, come sempre, per offrire a tutti viaggiatori un’esperienza indimenticabile.

Un’ultima nota di merito anche per la grande attenzione riservata alla cucina che sarà al top anche grazie alla collaborazione con grandi brand italiani. Da premiare l’idea di riservare in carta un menù studiato dallo chef stellato Bruno Barbieri e l’introduzione dell’innovativo ristorante Lab, perfetto per coinvolgere gli ospiti in maniera divertente riguardo la sostenibilità alimentare.

E ora passiamo agli itinerari. La nuova ammiraglia di Costa, che fa parte di un piano di 5 nuove navi a basso impatto ambientale, passerà nel Mediterraneo occidentale, con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Civitavecchia/Roma e La Spezia. Inoltre, nel corso dell’estate la nave arriverà anche a Cagliari mentre Palermo sarà destinazione dall’inverno 2021/22.