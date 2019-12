Varata la Costa Smeralda, la nave da crociera più green che ci sia

Costa Smeralda è pronta a levare le ancore e partire per la sua prima avventura. La nave da crociera entra in servizio proprio in queste ore: è da poco approdata a Savona, il suo primo scalo, dove è stata varata. E domani inizierà ufficialmente il suo tour, una crociera inaugurale nel Mediterraneo. Perché si tratta di una novità importante? La nave, oltre ad essere un vero capolavoro di design, è la prima ad utilizzare un combustibile fossile a bassissimo impatto ambientale, cosa che la rende davvero green. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali.