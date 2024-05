Perché andare in Thailandia quest’estate

Un viaggio in Thailandia è sempre un'ottima idea, ma questa estate ci sono dei motivi in più per raggiungere questa meta piena di spiritualità e natura

Fonte: iStock Un angolo della meravigliosa provincia di Chumphon

È chiamata il “Paese del sorriso” e il merito è in gran parte dei suoi abitanti dall’eccezionale ospitalità: sono rinomati in tutto il mondo per la loro cordialità e il loro calore, perché da queste parti l’ospitalità non è semplicemente una tradizione, ma uno stile di vita. Inoltre, questa è una terra che fa innamorare per i suoi paesaggi variegati, per la spiritualità e per la cultura che per alcuni fattori è completamente opposta alla nostra. Parliamo della Thailandia, ed è proprio lei la meta che bisogna visitare questa estate.

Riparte il volo non-stop tra Milano e Bangkok

Uno dei motivi principali per cui questa è l’estate giusta per andare in Thailandia è che dell‘1 luglio ripartirà il volo non-stop tra Milano e Bangkok di Thai Airways.

La compagnia aerea thailandese ha infatti annunciato la ripresa dei collegamenti giornalieri tra Milano Malpensa (MXP) e Bangkok (BKK), che saranno operati da nuovi aeromobili Boeing 787 Dreamliner che offrono ai passeggeri un elevato comfort, servizi di intrattenimento all’avanguardia e l’inconfondibile tocco di ospitalità thailandese.

A disposizione dei viaggiatori ci saranno la Royal Silk Class, con poltrone che si trasformano in veri e propri letti e proposte culinarie presentate e curate dalla Chef stellata Duangporn Songvisava, e l’Economy Class, con poltrone ergonomiche, ampio spazio per le gambe, schermi individuali per l’intrattenimento e un’ampia gamma di pasti e bevande ispirati alla cucina thailandese e internazionale.

Ogni giorno gli orari dei voli saranno i seguenti:

Milano Malpensa (MXP) Bangkok (BKK) 14:05 05:55 +1;

Bangkok (BKK) Milano Malpensa (MXP) 00:40 07:35.

Le novità di quest’anno in Thailandia

C’è anche un altro motivo per cui questa estate vale la pena volare in Thailandia: il Paese del sorriso è pronto ad accoglierci con tantissime novità.

La prima è che qui si mangia davvero bene: l’Autorità per il Turismo della Thailandia ha infatti annunciato che otto ristoranti di Bangkok sono stati riconosciuti dalla prestigiosa classifica Asia’s 50 Best Restaurants 2024, di cui tre nella Top 10.

L’Ente del Turismo consiglia invece di visitare la provincia di Chumphon, che si estende nel Sud del Paese, e che si distingue per essere un’affascinante destinazione con ben 200 meravigliosi chilometri di costa ricchi di spiagge paradisiache ed isolate, ed anche con alcune delle migliori zone d’immersioni e snorkeling di tutto il territorio.

Viaggiare in questo angolo di mondo questa estate sarà molto più facile, perché il governo thailandese ha sospeso l’obbligo di compilare il modulo di immigrazione “To Mo 6” (TM6) per i viaggiatori stranieri che entreranno ed usciranno dalla Thailandia presso 16 check-point terrestri e marittimi. Tutto ciò è già possibile e lo sarà per coloro che raggiungeranno questo bellissimo Paese fino al 15 ottobre.

E poi ci sono i “classici” motivi per cui fare un viaggio in Thailandia è sempre un’ottima idea, come la presenza di diversi affascinanti siti Unesco, tra cui Ayutthaya e Sukhothaim, che incantano con il loro carico di storia e arte, la danza Khon con i suoi gesti sinuosi e i costumi sgargianti e i templi di cui il Paese è completamente impreziosito.

Poi ancora per la natura, in quanto la Thailandia è pienissima di montagne che lasciano spazio alla giungla rigogliosa, che a sua volta è costellata di campi di riso che scemano verso fiumi maestosi, baie dalle acque smeraldine e straordinarie isole tropicali.

Non mancano i parchi nazionali dove fare trekking indimenticabili alla ricerca di fragorose cascate nascoste.