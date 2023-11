Inaugurata l’altalena più alta d’Europa: dondola in Italia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Zipline Sicilia È stata inaugurata l'altalena più alta d'Europa

C’è sempre un buon motivo per visitare lo Stivale in lungo in largo, per raggiungere tutte le meraviglie paesaggistiche, artistiche e architettoniche che si snodano nel Belpaese, per scoprire e riscoprire le storie, le tradizioni e la cultura che ci appartengono. Ma anche per vivere esperienze mozzafiato destinate a creare i ricordi più belli di una vita intera.

Ed è proprio in Italia che oggi vogliamo restare insieme a voi, per raggiungere i dintorni di una città che da sempre affascina viaggiatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ci troviamo non distanti da Palermo, capoluogo della Sicilia, ad appena 100 chilometri dalla cattedrale cittadina, dall’imponente Teatro Massimo in stile neoclassico e dal Palazzo dei Normanni, in un piccolo comune incastonato tra montagne verdeggianti e panorami incredibili.

È proprio qui, a San Mauro Castelverde, che lo scorso ottobre è stata inaugurata un’attrazione davvero imperdibile per tutti gli amanti delle attività adrenaliniche. Il comune italiano della città di Palermo, infatti, può adesso vantare quella che è l’altalena più alta d’Europa. Chi ha il coraggio di salirci?

Si trova in Italia l’altalena più alta d’Europa

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di un luogo straordinario, una cittadina posizionata su un monte verdeggiante a un’altezza di 1050 metri e circondata da scenari mozzafiato. Le Madonie a ovest, le Nebrodi a est e a nord, invece, il Mar Tirreno che si perde all’orizzonte: San Mauro Castelverde offre scorci che incantano e stupiscono.

Ed è proprio qui, in quello che è un paesaggio d’eccezione, che il 28 ottobre 2023 è stata inaugurata l’altalena più alta d’Europa che dondola tra cielo e terra, su uno strapiombo di 300 metri di profondità.

L’altalena, che misura 16 metri d’altezza, è situata proprio a ridosso di una ripida e profonda vallata per restituire, a chi si siederà qui, la sensazione di volare su un panorama incredibile. Da questa posizione, infatti, è possibile ammirare le montagne delle Madonie e delle Nebrodi, e scorgere il mare in lontananza che si fonde e si confonde con la linea dell’orizzonte. Nei giorni di sole, inoltre, è anche possibile scorgere il profilo delle Isole Eolie e di Ustica.

Un’esperienza mozzafiato per persone di ogni età

L’altalena gigante di San Mauro Castelverde, che con le sue dimensioni ha sottratto il primato a quella del Trentino Alto Adige, è stata realizzata dalla società che gestisce la Zipline Sicilia e si trova proprio a pochi metri dall’attrazione più adrenalinica della regione.

Incastonata in un paesaggio lussureggiante, caratterizzato tra boschi di querce, lecci e ulivi secolari, l’altalena più alta d’Europa si traduce in un’esperienza incredibile adatta ai più coraggiosi, ma senza limiti di età.

È possibile effettuare il volo in solitaria, oppure con la compagnia di due o tre persone e scegliere tra diverse velocità di oscillazione. Anche i bambini dai sette anni in su possono provare questa incredibile esperienza, a patto che siano pronti a vivere un‘avventura adrenalinica e ricca di emozioni forti.

Situata a cento metri di altezza sul livello del mare, l’altalena dondola su uno strapiombo di 300 metri. Il consiglio è quello di aguzzare bene la vista mentre si vola tra cielo e terra: il panorama è mozzafiato.