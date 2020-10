Meteo, cosa c’entra il cambio dell’ora legale con le previsioni

editato in: da

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre lasciamo l’ora legale per tornare all’ora solare. Questo cambio non consiste semplicemente nello spostare le lancette dell’orologio di un’ora indietro, ma tutte le nostre attività subiranno un cambiamento. Cambierà la nostra routine quotidiana, andremo a letto un’ora prima con il rischio di insonnia per molti, ma ci dovremo anche alzare un’ora prima e, almeno per la prima settimana, saremo tutti un po’ assonnati. Farà buio prima la sera e si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase.

L’ora solare entra in vigore alle 3:00, si dovranno quindi spostare le lancette indietro di 60 minuti, tornando così alle ore 2:00. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 28 marzo 2021.

Per fortuna il passaggio dall’ora legale a quella solare (e viceversa) viene fatta durante il weekend, così si ha un po’ di tempo per adeguarsi ai nuovi ritmi. Questo weekend, però, sarà ancora più difficile da digerire per via del maltempo che imperversa sull’Italia.

All’attuale perturbazione che sta colpendo la nostra Penisola se ne aggiungerà un’altra in arrivo sabato che riporterà il maltempo su molte zone dello Stivale. Il tempo sarà un po’ migliore domenica, ma solo inizialmente in quanto un secondo fronte avanzerà dalla Francia riportando l’Italia, partendo dal Nord-Ovest, nel pieno dell’autunno.

Le zone più colpite da piogge e rovesci saranno soprattutto la Liguria, la Toscana e tutto l’arco alpino e prealpino. Da domenica il maltempo si sposterà anche al Sud, sul Gargano, l’alto Lazio, l’Umbria e, in forma più isolata, nelle zone interne della Puglia e dei rilievi della Calabria.

E non migliorerà la settimana prossima. Fin dall’inizio, infatti, ci saranno nuovamente piogge e temporali che potrebbero essere anche intensi sulle regioni centro-settentrionali. Poi già da martedì i fenomeni si trasferiranno al Sud e in parte insisteranno anche per quella di mercoledì, mentre altrove il tempo inizierà a migliorare. Ma è ancora troppo presto per fare previsioni a lungo termine.