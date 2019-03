Meteo: torna il maltempo con pioggia e neve in montagna

editato in: da

Una perturbazione attraversa l’Italia da Ovest verso Est lungo tutte le regioni settentrionali.

Sono in particolare le zone alpine e pedemontane a essere le più colpite dal maltempo.

Piogge in pianura, dal levante ligure fino alla Toscana, e neve sulle Alpi a partire dai 1.400-1.500 metri di altitudine, specie in Trentino, alto Veneto e nel Friuli.

Meteo ballerino per tutto il weekend al Nord. Unico momento di tregua sarà sabato, ma già da domenica il tempo tornerà a peggiorare a causa dell’arrivo di aria fredda proveniente dalle Alpi francesi che transiterà sull’Italia soprattutto nella giornata di lunedì. Potrebbe scendere qualche fiocco sull’area alpina di confine.

Di tutt’altra matrice è invece il clima al Centro-Sud, dove il vento di Scirocco causerà nelle prossime ore un’impennata termica che sfiorerà i 25°C, in particolare in Sicilia. Bello quindi nel weekend, ma anche nelle regioni meridionali da domenica si farà sentire il ritorno dell’aria fredda, con temperature in calo.

La settimana prossima sarà all’insegna del tempo perturbato, da Nord a Sud della Penisola, con piogge, rovesci e nevicate in discesa fin sulla dorsale appenninica.