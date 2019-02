In Toscana ci sarà un’unica pista ciclabile lungo tutta la costa

editato in: da

Una pista ciclabile che partirà da Massa Carrara e che correrà lungo tutta la costa della Toscana fino al confine con il Lazio.

È il progetto a cui stanno lavorando alla Regione per realizzare una delle ciclovie più belle e panoramiche d’Italia e che sarà lunga quasi 300 km.

Per ora ne esistono solo alcuni tratti. La Ciclovia della Versilia, un lungo percorso pianeggiante che tocca alcune delle località di mare più note che, da Marina di Massa passando per Pietrasanta e Forte dei Marmi arriva fino a Viareggio, 28 chilometri di asfalto su cui corrono biciclette, mountain bike, bici da corsa ma lungo la quale si può anche passeggiare.

E poi c’è la ciclovia lungo la Costa degli Etruschi che corre per 16 km da Marina di Pisa fino a Livorno. Il percorso non è sempre piatto ma è necessario pedalare su un sali-scendi prima di raggiungere le località di Castiglioncello e di Rosignano, dove si giunge a spiagge bianche che ricordano quelle caraibiche ma che in realtà sono il risultato della produzione della fabbrica della Solvay. Per un tratto si pedala anche su un pezzo di storia, l’antica via Aurelia.

La ciclabile della costa toscana sarà pronta tra qualche anno.