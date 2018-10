Meteo: un fine settimana nuvoloso e piovoso, soprattutto al Centronord

editato in: da

Dopo alcune giornate soleggiate e insolitamente miti il tempo torna a cambiare in questa parte finale della settimana, con un’intensa perturbazione atlantica che si sta già avvicinando all’Italia. Come conferma il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti le nuvole torneranno a nascondere il cielo in molte regioni, e in particolare al Nord e nel versante tirrenico della Penisola, mentre le prime piogge cominceranno a bagnare il Nordest, la Lombardia, la Liguria e più giù anche Toscana, Umbria e Lazio. Con l’aumento della nuvolosità anche le temperature caleranno leggermente in molte zone del Centronord.

Ma il vero peggioramento arriverà nei prossimi giorni, quando la perturbazione, accompagnata da venti relativamente tiepidi ma molto umidi, investirà con decisione l’Italia. Tra domani, sabato, e la giornata di domenica ci attendono quindi molte piogge, localmente anche di forte intensità, con il rischio di veri e propri nubifragi. La pioggia bagnerà prima il Nord e le regioni tirreniche, per poi estendersi gradualmente anche al resto d’Italia nel corso di domenica. Le temperature invece, nonostante il diffuso maltempo, caleranno di poco, perché la perturbazione come accennato spingerà sull’Italia venti relativamente tiepidi: ci attendono quindi temperature comunque vicine alle medie stagionali.