Meteo: settimana molto perturbata, piogge e temporali da Nord a Sud

editato in: da

Inizia una nuova settimana, l’ultima settimana di maggio, e verrà caratterizzata così come è iniziato proprio il mese di maggio, ovvero con piogge, nuvole e temporali.

La giornata di oggi, lunedì 27 maggio, vedrà ancora cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge su tutte le regioni italiane; la vivace instabilità risulterà maggiormente insistente sulle regioni centrali e più marginalmente anche sul nord.

Fenomeni temporaleschi a tratti intensi indugeranno già dal mattino sulle due Isole Maggiori, ma il tempo tenderà a migliorare parzialmente sulla Sicilia, con spazi sereni che si estenderanno gradualmente dalla seconda parte della giornata sulle zone ioniche, quindi sulla Calabria soprattutto centro meridionale e sul Salento. Per il resto avremo appunto un quadro movimentato e a tratti perturbato con molte nuvole, piogge sparse e temporali per tutto l’arco della giornata.

Come ci conferma Andrea Tura, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, la settimana continuerà su questa falsa riga con nuvole, piogge, rovesci e temporali; le temperature inizieranno ad aumentare gradualmente sulla Penisola con il passare dei giorni, anche grazie ad un miglioramento che subentrerà sulle regioni centro-settentrionali negli ultimi giorni della settimana, mentre l’instabilità tenderà a spostarsi invece per i primi di giugno al Centro al Sud per l’afflusso di aria più fresca.