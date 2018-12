Meteo: martedì asciutto ma dal sapore invernale

editato in: da

Le fredde correnti settentrionali che ieri hanno cominciato a infiltrarsi sulla nostra Penisola oggi si propagheranno a tutto il Paese e causeranno un generale abbassamento delle temperature11 che, complice in alcuni casi anche il vento, renderà la giornata piuttosto fredda.

Come conferma il col. Mario Giuliacci di www.meteogiuliacci.it, le temperature pomeridiane infatti caleranno in tutta Italia e faranno registrare valori nel complesso normali per il periodo, ma a al Sud la giornata sarà ventosa e l’azione del vento renderà il freddo più pungente.

In compenso in quasi tutta Italia si potrà fare a meno dell’ombrello perché le poche piogge residue si limiteranno a bagnare, in brevi momenti della giornata, il Molise, la Puglia e la Calabria.

Domani, mercoledì, ci sarà un ulteriore calo delle temperature, specie al Nord, e per di più in serata è atteso un deciso peggioramento del tempo con piogge che la Liguria, l’Emilia-Romagna, le regioni del versante tirrenico e le Isole Maggiori; non mancherà neppure un po’ di neve sulle zone appenniniche, e non si può escludere che in Emilia la neve si spinga anche sulle pianure più vicine alle montagne.