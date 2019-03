Il resort di Turks e Caicos in cui incontrare celebrities è facilissimo

editato in: da

Turks e Caicos è la metà ideale per i vip a caccia di un po’ di relax e riservatezza. Qui è molto facile incontrarli ma è bene rispettarne la privacy.

Una vacanza in un paradiso terrestre dotato di ogni comfort. Unica regola, vietato violare la privacy. É questa l’essenza di Turks e Caicos dove le celebrities, ormai da anni, sono di casa. Spiagge incontaminate, barriere coralline e servizi extra lusso hanno attirato l’attenzione di stelle del cinema, della musica e dello spettacolo che adorano un resort in particolare: Beach Enclave.

È diventato così popolare tra le star che gli ospiti del resort spesso sono invitati a firmare un NDA (accordo di non divulgazione) al momento dell’arrivo per garantire che gli scottanti segreti della star siano tenuti nascosti per sempre. Stelle di alto profilo fanno a gara per trascorrere le vacanze in Beach Enclave. Basta un volo di 90 minuti da Miami per raggiungere Turks e Caicos e realizzare il sogno di ogni amante del mare.

I turisti possono godere di paradisi incontaminati con spiagge bianche uniche al mondo sparse in 40 isole, di cui solo 8 sono abitate. Celebrità come i Kardashian, Brad Pitt, Rihanna, Cara Delevingne, Olivia Munn e Drake sono stati tutti in vacanza qui di recente. Prince possedeva una casa sull’isola e la celebre stilista Donna Karan possiede un rifugio di famiglia nell’esclusivo Parrot Cay Resort. Le ville extra lusso, gioiellini tipici di Turks e Caicos, sono un riparo lontano dal mondo per chi può permetterselo. Providenciales è l’isola più sviluppata, dove è possibile trovare la più recente concentrazione delle ville all’avanguardia di Beach enclave, un resort boutique sulla spiaggia che si estende su un esclusivo tratto di litorale a Long Bay.

I proprietari della maggior parte di queste ville sulla spiaggia sono già stati raccolti in una lunga lista di “A-listers”, le cui identità sono tenute segrete per garantire la privacy del soggiorno. Grazie al grande successo del Beach Enclave resort è pronta una nuova fase di sviluppo della baia. Gli interni sono accuratamente arredati con mobili moderni che rispettano i colori naturali del legno e delle materie prime, mentre per i ricercati tessuti sono utilizzati solo quelli ecologici.

Illuminate dalla luce del sole, le ville a due piani hanno una propria piscina privata a sfioro, giardini tropicali e un angolo di spiaggia privato, lontano da occhi indiscreti e personale sempre disponibile a soddisfare ogni esigenza. Il resort Beach Enclave è sia nella zona North Shore che in quella di Long Bay. Le tariffe partono da 3700 dollari per una villa con 4 camere da letto vista mare fino ai 5400 dollari di Long Bay.