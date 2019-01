La Miami di “Per le strade una canzone”, nuovo singolo di Eros Ramazzotti

editato in: da

Eros Ramazzotti vola in Florida, sfrecciando con la sua auto rosso fuoco per le strade di Miami, cullato dalla brezza marina.

Eros Ramazzotti torna a proporsi sul mercatino latino, che lo ama particolarmente, presentando il suo ultimo singolo Per le strade una canzone, al fianco di Luis Fonsi, star mondiale grazie alla sua Despacito, hit record in termini di views web. Il brano è inserito nel nuovo album dell’artista italiano, già lanciato in ben 100 paesi nel mondo, conquistando rapidamente il disco di platino in Italia.

Decisamente giovanile il video, con il 55enne milanese che si ritrova insieme al collega in una splendida Ford Taurus cabrio. Una vettura d’epoca che conserva tutto il proprio carattere, in un’ambientazione splendida. I due cantanti infatti fanno sentire la propria voce per le vie di Miami. Il sole brilla, c’è un gran caldo e i loro abiti rendono decisamente l’idea di una vacanza in spiaggia fuori stagione, almeno per l’Italia. Camicia hawaiana e si va per le lunghe strade che costeggiano le acque della Florida.

Un vero e proprio inno all’euforia, sottolineando la necessità di regalarsi momenti di serenità , senza troppi pensieri. Vivere alla giornata, senza avere un piano ben deciso, è qualcosa che può avvenire a qualsiasi età , in ogni fase della propria vita. Le spiagge chiare scorrono sullo sfondo, così come le palme, in una cornice particolarmente tipica. Ramazzotti guida la sua auto rosso fiammante e lascia salire di tanto in tanto qualche passante. Da un vecchio chitarrista a una coppia innamorata, che i più attenti riconosceranno dal video di Vita ce n’è.

La loro storia prosegue in America dunque. I due si sono sposati da poche ore in Florida, per poi salire senza remore a bordo della Taurus, sedendosi sul sedile posteriore e lasciandosi cullare dalla brezza marina. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione e in fondo alcuna previsione su cosa il futuro possa loro riservare.

L’America rappresenterà uno snodo cruciale del tour mondiale di Ramazzotti, che ha già venduto più di 300mila biglietti per il suo Vita ce n’è World Tour, con oltre 70 esibizioni in programma tra Europa, America del Nord e Sud America. Il via sarà dato in Germania, per la precisione a Monaco di Baviera il prossimo 17 febbraio, per una tar mondiale che ha ancora tanto da raccontare e in Italia lo farà prima di tutto a Torino il prossimo 2 marzo, presso il Pala Alpitour, che sarà prevedibilmente gremito.