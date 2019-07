Arriva il pass mensile per soggiorni di lusso illimitati in tutto il mondo

editato in: da

Quando viaggi ami regalarti tutto il lusso di sistemazioni glamour? Ora c’è un pass che fa al caso tuo: paghi un fee mensile, e puoi usufruire di soggiorni a cinque stelle e di esperienze esclusive in tutto il mondo.

L’Inspirato Pass è una sottoscrizione davvero speciale, che mai prima d’ora era stata ideata: dedicata ai viaggiatori con elevata possibilità di spesa, permette – a fronte del pagamento di una quota mensile – di dormire in 60.000 case di lusso in tutto il mondo, dall’Europa all’Africa, di soggiornare in elegantissimi hotel e resort e di vivere esperienze uniche, dalle crociere nel Mediterraneo ai safari. Ovviamente, il fee non è esattamente economico: si parla di una base 2500 dollari (poco più di 2200 euro) al mese.

Come funziona? Si va sul sito di Inspirato e si scelgono, nella meta di proprio interesse, le strutture in cui soggiornare e le esperienze da prenotare nella meta oggetto del proprio viaggio. Così, si possono riservare hotel, residence, resort e attività per i successivi 12 mesi, prenotando la vacanza seguente già il giorno in cui la precedente finisce.

Quali esperienze si possono acquistare? Crociere sulla Senna o sul Danubio, spedizioni in Antartide o nelle Galapagos, avventure culinarie in Italia o nei ristoranti stellati Michelin di Chicago, safari di famiglia in Sudafrica con visita alle cascate Victoria, biglietti per assistere a prestigiosi tornei di golf o di tennis, avventure riservate a piccoli gruppi tra riserve naturali e paesaggi da sogno.

Così, i viaggiatori con alta possibilità di spesa possono godere di una grande libertà di scelta, e prenotare soggiorni extralusso anche di frequente con tutta una serie di benefits, dal servizio clienti disponibile 24/24 al congierge sul posto, sino ai servizi di pulizia all’interno delle ville senza dover pagare alcun extra. E, se si pagano 500 dollari in più al mese, è possibile condividere i propri privilegi permettendo di prenotare soggiorni ed esperienze anche ai familiari e ad amici designati.

Tre sono i pass che si possono acquistare: 2500 dollari al mese se si vogliono effettuare prenotazioni per una sola persona, 5000 dollari per due persone, 7500 dollari per tre. Le esperienze e le strutture disponibili cambiano ogni giorno, così l’avventura è sempre diversa. Ma sempre super esclusiva.