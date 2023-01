Puoi dormire in un jet di lusso, sulla terraferma, con vista sull’Oceano

Fonte: Private Jet Villa by Hanging Gardens Private Jet Villa by Hanging Gardens

Le esperienze di viaggio, ormai lo sappiamo, passano anche e soprattutto per gli alloggi. Sempre di più, infatti, le case, le stanze degli hotel e le strutture ricettive caratterizzano in maniera univoca tutte le avventure che viviamo intorno al mondo.

Luoghi che, grazie a posizioni strategiche, design ricercati e dettagli bizzarri e originali, arricchiscono in maniera unica i nostri momenti di esplorazione consentendoci di realizzare sogni e desideri straordinari. Insomma, l’alloggio non è più solo quel luogo dove fermarsi a riposare per la notte, ma diventa parte integrante dell’intera avventura.

Ed è proprio questo il caso del jet che un imprenditore ha trasformato in una villa mozzafiato, che affaccia su una delle spiagge più belle del nostro mondo, quella di Nyang Nyang a Bali, in Indonesia.

Dormire in un jet sulla terraferma: l’esperienza straordinaria a Bali

Il nostro viaggio di oggi ci conduce dall’altra parte del mondo, al cospetto di un’isola meravigliosa che ogni giorno è raggiunta da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni dove. Ci troviamo a Bali, in Indonesia, immersi in paesaggi selvaggi e mozzafiato plasmati sapientemente da Madre Natura, dei veri e propri capolavori visivi che incantano lo sguardo e riscaldano il cuore.

Proprio qui, in questa terra bagnata dall’acqua e rinomata per le montagne vulcaniche, per i boschi, le risaie e le barriera corallina, è stato creato uno degli alloggi di lusso più incredibili di sempre, lo stesso che permetterà a chiunque arrivi qui di vivere una delle avventure più straordinarie di una vita intera.

Sulla spiaggia di Nyang Nyang, un lembo di sabbia bianca che si estende per oltre un chilometro, è ora possibile avvistare un Boeing 737. Si tratta di un velivolo un tempo appartenuto alla compagnia indonesiana Mandala Airlines, e che è stato trasformato in un alloggio di lusso che consente ai viaggiatori di vivere un’esperienza unica. Su questa distesa incontaminata, situata nella costa più meridionale di Bali e poco frequentata dai turisti, è possibile vivere una vacanza da sogno.

Private Jet Villa: la villa di lusso sull’Oceano Indiano

Se state cercando un’esperienza incredibile, unica e sensazionale, allora il posto giusto da raggiungere è Bali. Non solo per ammirare tutte le meraviglie naturali che appartengono all’isola, ma anche per dormire all’interno di una lussuosa e inaspettata villa che si affaccia direttamente sull’Oceano Indiano.

Il suo nome è Private Jet Villa by Hanging Gardens, e come abbiamo anticipato è l’alloggio ricreato all’interno di un vecchio Boeing 737. Il velivolo, utilizzato per le rotte a medie e breve raggio, è stato acquistato e trasformato in un alloggio di lusso da un imprenditore dopo il fallimento della compagnia aerea Mandala Airlines.

Dopo l’acquisto, il velivolo è stato traportato sulla spiaggia di Nyang Nyang, ed è stato trasformato in una villa che affaccia direttamente sull’Oceano Indiano. L’intera proprietà, che può essere affittata per una vacanza da sogno, comprende due camere da letto, un bagno, un salone e una cucina. Non manca, ovviamente, una terrazza panoramica che permette di abbracciare con lo sguardo tutto il paesaggio circostante.

Attorno alla struttura sono stati realizzati anche una piscina e un solarium, per arricchire l’esperienza di pernottamento e consentire alla persone di vivere una vacanza fatta di relax e di bellezza.

Affittare Private Jet Villa by Hanging Gardens ha un costo piuttosto elevato, di circa 6.000 dollari a notte. Tuttavia basta guardare le fotografie, e tutto quello che l’alloggio ha da offrire, per convincersi che sì, l’esperienza da vivere vale questa spesa.