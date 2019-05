Le incredibili crociere lungo il Mekong e il Rio delle Amazzoni

editato in: da

In crociera sul fiume? Oggi è possibile farlo in modo extralusso, navigando in contesti da favola a bordo di navi a cinque stelle.

Da qui al 2020, la compagnia di navigazione Aqua Expeditions ha annunciato l’acquisizione di due nuovd navi per crociere ancor più spettacolari. Crociere che, alle grandi navi, preferiscono i piccoli yacht come l’Aqua Blu, che effettuerà il suo viaggio inaugurale il prossimo novembre attorno all’arcipelago dell’Indonesia orientale; nel luglio 2020 debutterà invece l’Aqua Nera, con destinazione la parte peruviana del Rio delle Amazzoni.

Attualmente, a bordo di esclusivi yacht è possibile andare in crociera lungo il Rio delle Amazzoni e lungo il Mekong, andando così in esplorazione di alcuni tra i più begli angoli del Sud America, della Cambogia e del Vietnam. Il tutto, a bordo degli yacht di una compagnia in grado di offrire le più esclusive navigazioni fluviali. Navigazioni che conducono alla scoperta di location esotiche e remote, con guide locali, escursioni personalizzate, cene preparate da chef del luogo o stellati Michelin, e lussuosissime suite. Le stanze, sulle navi, non sono più di venti, e per ogni passeggero c’è un membro dell’equipaggio dedicato. Per una crociera in formato boutique.

Gli yacht sono uno straordinario concentrato d’eleganza e di tecnologia, e permetteranno agli ospiti di vivere esperienze come le immersioni guidate, lo snorkeling, il kayaking e il paddleboarding, ma anche di rilassarsi a bordo piscina dinnanzi a paesaggi da favola. L’Aqua Blu esplorerà il Triangolo di Corallo, una zona d’Indonesia nota per la sua biodiversità: gli itinerari, con una durata tra le tre e le sette notti, porteranno alla scoperta del Parco Nazionale di Komodo, di Raja Ampat, di Ambon, delle Molucche.

L’Aqua Nera, invece, promette di regalare la più esclusiva esperienza di navigazione lungo il Rio delle Amazzoni. Le venti suite dello yacht saranno in stile peruviano, spagnolo e portoghese, e i pasti a bordo saranno preparati dallo chef peruviano Miguel Schiaffino, la cui cucina parte dagli ingredenti che la popolazione dell’Amazzonia coltiva.