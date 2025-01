I luoghi della serie evento Rai Il Conte di Montecristo

La serie evento Rai tratta dal famoso romanzo francese è stata girata in tanti posti diversi in giro per l'Europa, ecco quali.

Fonte: IStock/Ufficio stampa RAI I luoghi della serie Il Conte di Montecristo

Dopo la presentazione in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, il 13 gennaio 2025 va in onda in prima serata su Rai1 la prima puntata della serie evento Il Conte di Montecristo, tratta da uno dei romanzi più popolari di sempre della letteratura francese.

Otto episodi da 50 minuti organizzati in quattro serate per la regia del regista danese premio Oscar Bille August con Sam Claflin nel ruolo del protagonista Edmond Dantès al fianco di Jeremy Irons nelle vesti dell’Abate Faria. Il cast include, tra gli altri, Ana Girardot, Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Karla-Simone Spence e gli attori italiani Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas. Si tratta di una produzione internazionale che ha coinvolto PALOMAR, DEMD productions, Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights ed Entourage Media.

Ingiustamente accusato di tradimento, il giovane marinaio Edmond Dantès viene imprigionato senza processo nel Castello d’If, una cupa isola-fortezza al largo di Marsiglia. Dopo molti anni di prigionia, riesce finalmente a scappare e, assumendo l’identità del Conte di Montecristo, mette in atto la sua vendetta contro coloro che lo hanno privato della libertà. Sono stati realizzati diversi adattamenti di questo romanzo nel corso degli anni, ma in occasione della conferenza stampa di presentazione all’Ambasciata di Francia a Roma, il 10 gennaio 2025, Billie August ha dichiarato che “bisogna prendersi delle libertà quando si fa un adattamento per farlo funzionare al cinema o in tv. Devi essere infedele per essere fedele“.

Dove è stata girata la serie Tv Il Conte di Montecristo

“Un esempio di co-produzione europea“, lo ha definito l’ambasciatore francese Briens in conferenza stampa. Le riprese de Il Conte di Montecristo hanno avuto luogo in varie parti d’Europa nell’autunno del 2023. “Una sfida di produzione per girare in tanti posti diversi in giro per l’Europa“, ha detto il regista soddisfatto del risultato finale. Ha dichiarato che è avvenuta la magia sul set, ma il suo compito è stato possibile anche grazie a Palomar e Rai Fiction, che gli hanno dato la possibilità di lavorare nel modo giusto.

Le riprese de Il Conte di Montecristo hanno avuto luogo in varie parti d’Europa nell’autunno del 2023. Bille August riporta sul piccolo schermo un percorso di vendetta ancora molto attuale, esplorando intrighi e relazioni conflittuali tra vari personaggi carismatici nel bene e nel male. Ma al centro c’è anche l’amore come ispirazione e forza per andare avanti e accettare le sfide della vita.

Scopriamo tutte le location in cui è stato girata la serie evento Il Conte di Montecristo.

Fonte: Ufficio stampa RAI

Piazza Farnese e l’Ambasciata di Francia

“Sono molto felice, adesso possiamo dire che c’è una storia d’amore tra Palazzo Farnese e Il Conte di Montecristo, che è uno dei miei libri preferiti“, ha confessato l’ambasciatore Briens. Come rivelato in conferenza stampa a Roma, Piazza Farnese è una delle location esterne dove è stata girata in particolare la scena dell’esecuzione, durante il Carnevale, che si vede in un episodio della serie evento.

A pochi passi da Campo de’ Fiori, Piazza Farnese ha visto la luce nel XVI secolo quando il cardinale Alessandro Farnese acquistò alcuni edifici presenti nella zona per creare il suo palazzo. Nel 1545 la piazza fu pavimentata e nel 1626 Girolamo Rainaldi disegnò le due fontane ornamentali che si possono ammirare ancora oggi. Gli edifici che si affacciano su di essa sono Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia, la chiesa di Santa Brigida, il palazzo Fusconi Pighini, il palazzo del Gallo di Roccagiovane e palazzo Mandosi Mignanelli.

L’Ambasciata francese in Italia si è stabilita molto tempo a Palazzo Farnese, dove sono state girate altre scene de Il Conte di Montecristo. Infatti, nel 1874 la Francia ottenne questo palazzo in affitto da Francesco II, ultimo re in esilio delle Due Sicilie, per installarvi questa rappresentanza diplomatica. Nel 1911 il governo francese acquistò ufficialmente l’edificio per 3,4 milioni di franchi, ma il governo italiano lo riprese nel 1936 condendolo in locazione alla Francia.

Malta

“Malta è un posto meraviglioso, è molto facile girare qui e le location sono fantastiche. L’edificio che abbiamo usato per il castello ha la stessa età del romanzo. Quindi è davvero utile. Influisce sulla tua performance. E il meteo è incantevole“, ha dichiarato Jeremy Irons.

“È stata una sfida anche dal punto di vista fisico, ma avevo intorno a me un cast che mi ha reso tutto più facile – ha raccontato Claflin in collegamento da Londra alla conferenza stampa italiana – è un ruolo fantastico, un’opportunità del genere capita raramente. Conoscevo il romanzo, ma non ho mai visto gli altri adattamenti. E ho resistito alla tentazione per non essere fuorviato. Interpretare la serie ha richiesto ore di trucco ed è stata un’esperienza incredibile che mi ha indotto a guardare la vita in modo diverso. Non sono una persone vendicativa ma del conte di Montecristo ammiro la determinazione“, ha raccontato Claflin.

A Malta, in inverno, è stata girata la scena della tempesta che si vede nella serie, della quale Claflin ha detto: “La vera sfida è stata trovare la calma per non andare mai sopra le righe, soprattutto in una scena come quella della tempesta. In quel momento ho cercato di sentire le persone che erano con me mentre recitavo ed essendo molto sensibile è stato difficile non farsi coinvolgere soprattutto quando Edmond è sul punto di perdere la capacità di amare. Tuttavia quando un prodotto è ben scritto e il regista è bravo tutto viene più facile”.

Malta è una delle isole del Mediterraneo più contese che oggi è una meta turistica molto richiesta per le sue spiagge, i monumenti e luoghi suggestivi che attirano molti viaggiatori da tutto il mondo. Patrimonio Unesco, ha come capitale La Valletta e il suo aspetto attuale è merito dei Cavalieri di San Giovanni, l’ordine più antico del mondo. Sono più di 300 i monumenti da visitare come il Forte di Sant’Elmo e la Concattedrale di San Giovanni, oltre ad alcune costruzioni preistoriche come i templi di Ggantija e il sotterraneo Ipogeo di Hal Saflieni.

Palais-Royal di Parigi

A Nord del Louvre sorge il Palais-Royal, una struttura monumentale nel primo arrondissement di Parigi che ha ospitato alcune scene della serie evento RAI di Bille August. Riconosciuto nel 1994 monumento storico di Francia, oggi questo luogo è sede del Consiglio di Stato e il Consiglio costituzionale, oltre ad essere una sala della Commedie-Francaise. I lavori di progettazione risalgono al 1629 per una finalizzazione nel 1639 per volere del cardinale Richelieu. Quando quest’ultimo morì il palazzo passò a Luigi XIII e nel 1643 Anna D’Austria, regina di Francia e nuova reggente del regno, vi si stabilì con i due figli.

Fonte: IStock

Nel 1692 Luigi XIV lo diede al fratello rendendolo la residenza della famiglia Orleans. Nel 1781 però Luigi Filippo II d’Orleans lo mise in affitto per ripagare alcuni debiti e così Palais Royal divenne un centro commerciale e durante la Rivoluzione si trasformò in un luogo di libertà d’espressione. In quei tempi di disordini e tumulti fu saccheggiato prima di diventare proprietà dello Stato.

L’attrattive più nota del complesso è Les Deux Plateaux, l’installazione dell’artista francese Daniel Buren, formata da 260 colonne di varia altezza a strisce verticali bianche e nere che creano un suggestivo gioco di colori con le colonne classiche dell’edificio principale. Il giardino è incorniciato da gallerie ricche di arte e storia e molti la considerano un’oasi di pace nel centro di Parigi.

Milano e Torino

Altre riprese de Il Conte di Montecristo hanno avuto luogo anche a Milano e Torino. In particolare, in Piemonte i luoghi dove la troupe di August ha passato alcuni mesi a girare sono stati Palazzo dal Pozzo della Cisterna, Villa Cinema, L’Archivio di Stato Sezione Corte di Torino, Palazzo Carignano, Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, la Galleria Subalpina, i Musei Reali a Palazzo Reale e il Parco Naturale La Mandria.

Intorno a Torino sono stati scenario dell’avventura di Dantes anche il Castello di Strambino, Borgo Cornalese, Stupinigi. Mentre potreste riconoscere alcune scene al centro del capoluogo piemontese nella storica ed elegante Piazza Carlo Alberto, dove oggi si passa facilmente anche per una semplice camminata tra le vie dello shopping.

Gran parte dei luoghi che fanno da sfondo a questa grande produzione sono in Italia e anche parte del cast è composto da interpreti italiani di alto livello come Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.