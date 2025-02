I luoghi di Mrs Doubtfire, il cult con Robin Williams

Fonte: Getty Images/iStock Le location del film Mrs Doubtfire

La bellissima San Francisco fa da sfondo al film Mrs. Doubtfire, diretto da Chris Columbus. La divertente commedia cult con Robin Williams del 1993 è una di quelle che non ci si stanca mai di vedere quando passa in televisione, poiché affronta con leggerezza questioni profonde e complesse. La trama ruota attorno a Daniel Hillard, interpretato da Robin Williams, un attore disoccupato e padre affettuoso, la cui vita si complica quando il divorzio lo porta a una decisione audace. Per poter continuare a vedere i suoi figli dopo la separazione dalla moglie Miranda, Daniel decide di creare un’identità alternativa come una tata anziana, Euphegenia Doubtfire.

L’amore paterno emerge come elemento centrale con Daniel che è disposto a pendere dalla parte della follia pur di mantenere un legame con i suoi figli. Il travestimento e l’adozione di una nuova identità toccano anche la tematica dell’identità stessa; Daniel cerca di bilanciare i suoi ruoli di padre e marito, esplorando la sua vera essenza mentre si nasconde dietro una maschera. Inoltre, la commedia genera situazioni toccanti, ribaltando le aspettative di un normale congedo dalla vita familiare. Mrs. Doubtfire non è solo un film divertente, ma invita anche a riflessioni sul significato della famiglia, sull’accettazione delle differenze e sul valore dell’amore, in tutte le sue forme.

Dove è stato girato

Mrs. Doubtfire è stato principalmente girato a San Francisco, una città nota per la sua bellezza paesaggistica e le sue architetture iconiche. La scelta di questa location ha avuto un impatto significativo sia sull’estetica del film che sulla sua narrativa. Significativi sono gli ambienti urbani, che non solo riflettono la vita e le sfide quotidiane della famiglia Hillard, ma offrono anche un contesto vivace e coinvolgente.

Casa Hillard

La casa della famiglia Hillard è, come dice il film, al 2640 di Steiner Street all’incrocio con Broadway nell’elegante zona di Pacific Heights, con una meravigliosa vista su Steiner fino alla baia. Questa dimora, scelta per rappresentare l’ideale familiare, simboleggia il nucleo delle relazioni tra i personaggi principali. La struttura diventa un microcosmo delle interazioni familiari, mentre il giardino ben curato e gli interni accoglienti contribuiscono a creare un’atmosfera calda e familiare. Inoltre, l’uso di spazi luminosi e ariosi riflette il desiderio di libertà e autenticità di Robin Williams, che interpreta il ruolo di Daniel Hillard.

Le location del film a San Francisco

Il tribunale in cui Daniel è sconvolto nell’apprendere che, senza un lavoro a tempo pieno o una dimora fissa, perderà la custodia dei suoi figli per tre mesi, è l’aula A di quello che oggi è il San Mateo County History Museum, al 2200 di Broadway a Redwood City, circa 30 km a sud di San Francisco. Daniel pertanto si procura un modesto appartamento al 520-522 Green Street sopra il Baonecci Ristorante nel quartiere di Telegraph Hill a North Beach. Con le capacità di trucco del fratello Frank (Harvey Fierstein) e del compagno di Frank, Jack (Scott Capurro), inventa l’alter ego della tata inglese sessantenne Mrs Doubtfire. Quest’ultima ovviamente ottiene il lavoro di tata e presto gioca a football e va in bicicletta con “i suoi” protetti a Crissy Field, lo spazio verde aperto sul lungomare dominato dal maestoso Golden Gate Bridge.

In una scena del film i protagonisti prendono la funivia Powell-Hyde sulla cima di Hyde Street. Mrs Doubtfire respinge un ladro di borse sulla Columbus Avenue a Broadway e quell’elegante Flatiron Building verde pallido sullo sfondo era il quartier generale dell’impero cinematografico di Francis Ford Coppola che ospita ancora oggi il Café Zoetrope. Nessun film o serie tv girata a San Francisco è completo senza gli storici cable car. La vera linea Cable Car va da Union Square a Fisherman’s Wharf, ma con un pizzico di magia hollywoodiana, per il film hanno cambiato la direzione di questo sistema vecchio di 150 anni.

Miranda viene poi corteggiata dall’affascinante vecchia fiamma Stuart (Pierce Brosnan), che invita tutta la famiglia, più la tata, per una giornata in un elegante country club. Questo è il Claremont Resort and Spa del 1915, al 41 Tunnel Road nell’area del Tilden Regional Park a nord di Berkeley. Il momento culminante arriva quando sia Daniel che Mrs Doubtfire sono obbligati a partecipare a eventi imperdibili nello stesso ristorante la stessa sera. Al Bridges Restaurant, che si trova al 44 Church Street, Danville, a est di Oakland, si svolge una delle scene più esilaranti del film quando Daniel cerca di destreggiarsi tra due cene simultanee: una con la sua famiglia, nei panni di Mrs. Doubtfire, e un’altra con il suo capo, nei panni di se stesso. Il ristorante accoglie ancora oggi i clienti, offrendo la possibilità di mangiare dove il genio comico di Robin Williams ha lasciato il segno.

Il legame di Robin Williams con San Francisco

Il legame di Robin Williams con San Francisco tuttavia va oltre Mrs. Doubtfire. L’attore ha vissuto nella Bay Area per molti anni e la sua presenza si percepisce ancora in tutta la città. Mentre si lascia la città si attraversa il Robin Williams Tunnel, precedentemente noto come Waldo Tunnel. Rinominato nel 2015, il tunnel è facilmente riconoscibile per il suo arco dipinto di arcobaleno che simboleggia la personalità colorata e l’impatto duraturo di Williams. Questo tunnel, appena a nord del Golden Gate Bridge, offre viste mozzafiato sull’iconico punto di riferimento.

Williams possedeva una casa nell’esclusivo quartiere di Sea Cliff, noto per le sue case lussuose, i prati ben curati e i residenti famosi. Possedeva anche una casa a Tiburon, appena a nord di San Francisco. Questa comunità sul lungomare è un ottimo posto da esplorare e a breve distanza in traghetto dal centro. Situato all’interno del Golden Gate Park, il Robin Williams Meadow è un toccante tributo all’eredità dell’attore. Originariamente chiamato Sharon Meadow, è stato rinominato nel 2018 per onorare il contributo di Williams all’intrattenimento e il suo amore per San Francisco. Il prato è un luogo perfetto per riflettere sulla gioia che ha portato a innumerevoli fan in tutto il mondo.