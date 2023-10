“Un’estate fa”, le location dove è stata girata la serie Tv

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock | ANSA Foto Un'estate fa, le location della serie tv

Mare cristallino e spiagge affollate fanno da sfondo a gran parte delle riprese di Un’estate fa, la nuova serie Tv firmata da Davide Marengo e Marta Savina. La storia è un continuo viaggio tra passato e presente, mentre il protagonista (interpretato da Lino Guanciale in età adulta e da Filippo Scotti nella giovinezza) è alla ricerca di un ricordo perduto che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza. E se ai giorni d’oggi ci sono molte scene ambientate in città, con un tuffo indietro nel tempo ci ritroviamo alla scoperta di una costa bellissima, tra piccole calette e beach bar colmi di bagnanti. Ecco quali sono le location principali della fiction.

Le location in Puglia

Un’estate fa è una nuova produzione esclusiva Sky, distribuita in streaming su Now: nel cast ci sono nomi importanti, come Lino Guanciale e Claudia Pandolfi. Nel corso degli otto episodi che caratterizzano la miniserie, sono tante le ambientazioni diverse che incontriamo. Dove sono state girate le riprese della fiction? A svelarlo sono Natalie Foffi e Camilla Solombrino, location manager e location manager assistant di Un’estate fa.

Essendo ambientata soprattutto durante la stagione calda, la serie tv ha come sfondo principale il mare: la scelta, tra le tante splendide località italiane, è ricaduta sulla Puglia, e più precisamente sulla costa ionica. L’estate del 1990, grande protagonista delle riprese, vede gli attori muoversi tra spiagge incantevoli. In particolare, la produzione ha optato per alcune calette molto suggestive tra Porto Selvaggio e Gallipoli.

Porto Selvaggio è un’ampia riserva naturale costiera situata sul territorio di Nardò, in provincia di Lecce, ed è caratterizzata da scogliere lambite da acque cristalline e lunghe lingue di sabbia dorata, dove a dominare è la natura incontaminata. Tra le spiagge più belle c’è quella di Torre Uluzzo, chiamata così per l’antica fortificazione da cui si gode di un panorama meraviglioso. Per raggiungerla occorre immergersi in una rigogliosa pineta e poi affrontare scogli scivolosi: ne vale però davvero la pena.

Gallipoli è invece una delle località turistiche più celebri ed esclusive del Salento, molto apprezzata dai giovani per le sue spiagge da sogno e per la movida. Il litorale è punteggiato di stabilimenti balneari, beach bar e ristorantini dove assaporare tante specialità tipiche, e la sera il divertimento continua. Non sorprende che proprio qui siano state girate le scene di un’estate spensierata di un gruppo di giovani ragazzi.

Le location nel Lazio

Le riprese si sono poi spostate nel Lazio, dove sono state girate le principali scene urbane e quelle ambientate in un campeggio. Per quanto riguarda la città, la scelta è andata sull’intramontabile e affascinante Roma: le sue viuzze e le splendide piazze hanno fatto da sfondo a numerosi ciak, riguardanti sia il passato che il presente. “Grande importanza è stata data alle ambientazioni dei giorni nostri sul territorio romano: location eleganti ma a tratti cupe per creare un clima misterioso e coinvolgente” – hanno rivelato Foffi e Solombrino.

La sfida più difficile, invece, è stata ricostruire il campeggio di Castel Fusano, un luogo abbandonato a seguito di un incendio che troviamo riportato anche nella finzione. “Qui abbiamo voluto rappresentare sia l’estate del 1990, quando i protagonisti erano adolescenti, sia l’oggi, attraverso le immagini di una natura rinnovata e di un incendio, realmente avvenuto accidentalmente nel campeggio, che ha cancellato ogni traccia del passato, o quasi”.