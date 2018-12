In Scozia sui luoghi di “Outlander”

editato in: da

La serie Tv Outlander, tratta dai romanzi di successo di Diana Gabaldon, hanno risvegliato in molti la voglia di visitare la Scozia e di seguire le orme dei protagonisti Jamie e Claire.

I luoghi legati alla causa giacobita, le città di Glasgow ed Edimburgo, castelli e fortezze, ma anche le Highlands e gli antichi villaggi di pietra come Inverness e Glenfinnan, per finire con Culloden e la sua celebre battaglia, evocano storie con intricatissime trame.

Se come noi non vedete l’ora di conoscere i luoghi più suggestivi della Scozia, ecco una top 10:

 1. Il castello di Edimburgo

È stato costruito in diverse epoche, la parte più antica del castello, St Margaret’s Chapel, risale al XII secolo. L’ingresso è gratuito. Subito dopo aver valicato il ponte levatoio si trova la leggendaria pietra del Destino, dove venivano incoronati i reali scozzesi.



2. La statua in onore di Bobby, Edimburgo

Monumento eretto in onore di Bobby, un cane particolarmente fedele che onorò il suo padrone facendo la guardia alla sua tomba per 14 anni.

3. Festival della cornamusa, Glasgow

Ad agosto torna ogni anno, con artisti locali e internazionali, il Piping Live con esibizioni di cornamusa all’aperto nel centro della città .



4. Il villaggio di Skara Brae





5. Il Cerchio di Brodgar È un grande insediamento neolitico situato vicino alla baia di Skaill sulla costa occidentale della principale isola delle Orcadi , in Scozia.

Resti archeologici dell’epoca neolitica, grosse pietre collocate in cerchio, che suscitano ancora oggi misteri.

6. Isole Ebridi

Il villaggio di Kyleakin sull’isola di Skye , con le rovine di un antico castello.

7. Loch Ness

Il lago delle apparizioni per eccellenza, dove il mostro Nessie è stato immortalato in una celebre fotografia, divenendo simbolo dell’intera regione.

8. Isole scozzesi

Le coste frastagliate e una scarsa urbanizzazione permettono alla natura di prosperare in queste zone: le specie animali più numerose sono le foche, le aquile e le lontre.

9. Highlands

Percorrere le strade scozzesi permette di godere di scenari spettacolari nella regione montuosa della Scozia. La cultura delle Highlands è vicina a quella irlandese, compresa la lingua gaelica.

10. Il clima della Scozia

Fa parte del viaggio farsi sorprendere dal clima scozzese: le estati sono decisamente fresche e ventose, ma la corrente del Golfo rende l’inverno molto mite in proporzione alla latitudine.