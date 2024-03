“Supersex”, le location della Serie Tv ispirata a Rocco Siffredi

Su Netflix è possibile vedere “Supersex”, una serie Tv ispirata alla vita dell’attore pornografico più famoso del mondo: l’italianissimo Rocco Siffredi. Si tratta di un’interessante produzione che già prima della sua uscita ha fatto molto parlare di sé, ma che nei fatti è profonda, intima, personale, perché ripercorre alcuni dei momenti di vita più importanti dell’attore, a partire dall’infanzia e fino ai giorni nostri. Scopriamo insieme dove è stata girata.

“Supersex”, la trama

“Supersex”, con la regia di Matteo Rovere (anche produttore), Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, vede nel suo cast un sontuoso Alessandro Borghi nel ruolo di Rocco Siffredi, poi Jasmine Trinca, Adriano Giannini (altrettanto straordinari) e un bravissimo Saul Nanni che interpreta il giovane Rocco.

La serie televisiva è composta da 7 episodi e comincia catapultandoci nel 2004, anno in cui Rocco Siffredi, nel corso di una conferenza stampa, annuncia l’addio alle scene poiché sta vivendo un dramma interiore: continua a ripensare alla morte del fratello (interpretato da Adriano Giannini).

Si ripercorre poi la vita del pornoattore: si viene a conoscenza della sua famiglia, delle origini, del suo rapporto con l’amore, fino a svelarci come e perché Rocco Tano – il suo vero nome– è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

Dove è stata girata

Le riprese di “Supersex” sono iniziate a fine settembre 2022 e terminate a febbraio 2023. Varie le location scelte, alcune in Italia e altre all’estero.

Una di queste è la città di Roma, set cinematografico naturale, mentre un’altra è Ortona, il luogo di nascita di Rocco Siffredi in provincia di Chieti. Si tratta di una cittadina molto antica e particolarmente ambita in estate per le sue bellissime spiagge e anche per il patrimonio storico e culturale che possiede.

Una località che sorge tra mare e collina, tanto da vantare meravigliose spiagge circondate da natura. Spettacolare è anche il centro storico cittadino, che ancora oggi conserva il suo aspetto originario, al punto che qui è possibile passeggiare tra caratteristici vicoletti ed edifici del XIII secolo.

In Italia alcune scene sono state girante anche al Bullicame di Viterbo, una sorgente di acqua sulfurea calda citata persino da Dante nella Divina Commedia, Ariccia, il borgo delle meraviglie sud di Roma e ad Ostia, sul litorale laziale.

Parte del quinto episodio è ambientato su un’isola della Grecia, ma in realtà è stato girato a Favignana, in Sicilia. Questa meravigliosa isola in provincia di Trapani vista dall’alto assomiglia ad una farfalla con le ali spiegate, ed è senza ombra di dubbio di una bellezza disarmante.

La produzione ha anche toccato alcune località al di fuori dei confini italiani come Parigi, romantica Capitale francese, che è anche una delle città più amate e visitate dai turisti di tutto il mondo: qui si condensa il meglio della cultura e della storia europea.

Poi ancora Budapest, affascinante Capitale dell’Ungheria, considerata la “perla del Danubio” e che si rivela una meta top per tutti gli appassionati di architettura e di scorci romantici. Tuttavia, è anche una città che riesce ad essere moderna, e quindi perfetta per i giovani, e rilassante, grazie alla sua alta concentrazione di magnifiche terme.

Infine si sono scavalcati i confini europei per arrivare a Los Angeles, città che pullula di studi cinematografici, di boutique esclusive, cinema e lussuose ville, ma anche di tantissimi parchi tematici, locali, sale da concerto e una lista quasi infinita di attrazioni e attività adatte a tutte le età.