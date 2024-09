Montepulciano, la Toscana più amata dal cinema

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Piazza Grande a Montepulciano, Toscana

Montepulciano si conferma una delle mete più amate dal cinema mondiale, trasformando ancora una volta le sue vie storiche e i suoi scorci rinascimentali in set cinematografici di grande prestigio. Proprio in questi giorni la cittadina toscana, celebre per il suo fascino senza tempo e i panorami unici, è stata scelta come location per le riprese di War 2, l’attesissimo sequel del blockbuster d’azione indiano War, la cui uscita nelle sale è prevista nell’estate del 2025. Diretto da Ayan Mukerji e prodotto dalla rinomata Yash Raj Films, il film ha portato a Montepulciano alcune delle più grandi stelle del cinema indiano, come Hrithik Roshan e Kiara Advani, vere icone in Asia, seppure poco note in Italia.

Le riprese di War 2 hanno coinvolto diverse zone del centro storico di Montepulciano, tra cui via del Teatro, Porta delle Farine, via di Talosa e la splendida Piazza Grande, i cui angoli pittoreschi sono stati il palcoscenico perfetto per alcune delle scene più romantiche del film, offrendo al pubblico internazionale uno spaccato della bellezza toscana. Non è la prima volta che Montepulciano si trasforma in set cinematografico, ma ogni volta riesce a sorprendere per il suo fascino e la sua capacità di adattarsi a diverse narrazioni.

“È con grande orgoglio che Montepulciano ha accolto una produzione di tale importanza”, – ha dichiarato il sindaco Michele Angiolini. – “Questa opportunità ci permette di far conoscere le bellezze della nostra città a un pubblico vastissimo, specialmente in India e in Asia. Grazie a questa produzione, Montepulciano sarà protagonista sui grandi schermi di tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta ideale per le produzioni cinematografiche.”

Un’organizzazione impeccabile

Dietro le quinte, l’amministrazione comunale ha svolto un ruolo cruciale per assicurare che le riprese si svolgessero in modo impeccabile, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. Il sindaco Angiolini ha sottolineato l’importanza della sinergia con la produzione, evidenziando che “abbiamo lavorato in stretta collaborazione per settimane, pianificando con cura ogni dettaglio e garantendo che le attività quotidiane potessero proseguire senza interruzioni significative, se non per il tempo strettamente necessario alle riprese”. Grazie al supporto dei cittadini e alla collaborazione della polizia municipale, le riprese si sono svolte senza intoppi, offrendo a Montepulciano una vetrina unica per far risplendere ancora una volta il suo patrimonio culturale e artistico.

Altri set famosi a Montepulciano

La storia d’amore tra Montepulciano e il cinema non è certo una novità. Da decenni, la cittadina toscana è scelta da produzioni internazionali per la sua atmosfera unica e i suoi scorci incantevoli. La lista di film girati a Montepulciano è lunga e prestigiosa. Basti pensare a pellicole come Il Paziente Inglese, In nome del Papa Re, L’Arcidiavolo, Sogno di una notte di mezza estate, Sotto il Sole della Toscana.

Senza dimenticare il famosissimo New Moon, il secondo capitolo della saga di Twilight, che nel 2009 trasformò Piazza Grande e Palazzo Comunale in set per alcune delle scene più celebri del film. Un evento che attirò migliaia di fan da tutto il mondo, ansiosi di partecipare come comparse o anche solo per avere l’occasione di incontrare i propri idoli.

Tra le produzioni più recenti, spicca anche la fiction I Medici, con attori del calibro di Dustin Hoffman, che ha contribuito a rafforzare il legame tra Montepulciano e il grande schermo. Non da ultimo, il film Benedetta di Paul Verhoeven, ha scelto la cittadina come set, confermandone ancora una volta l’appeal internazionale.