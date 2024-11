A Montepulciano inizia il Natale: eventi imperdibili sulle colline toscane

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Piazza Grande di Montepulciano durante le festività natalizie

Inizia ufficialmente il Natale nella suggestiva cornice di Montepulciano, comune adagiato tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, rinomato per il suo Vino Nobile DOCG e per gli splendidi paesaggi in cui è immerso.

È un calendario fitto di eventi e iniziative, quello organizzato tra le dolci colline toscane: occasioni ideali per respirare pienamente tutto il clima natalizio delle prossime settimane. Dal Castello di Babbo Natale al mercatino natalizio, dalle mostre al concerto Gospel, ecco tutti gli eventi imperdibili per un Natale 2024 alla scoperta di uno dei borghi più incantevoli d’Italia.

Inaugurato il Castello di Babbo Natale

È iniziata il 16 novembre l’undicesima edizione del Natale a Montepulciano e sono già numerosi i visitatori che stanno accorrendo per vivere tutte le emozioni del periodo più magico dell’anno.

Alle 10.30 del mattino è stato inaugurato, dal sindaco Michele Angiolini, il Castello di Babbo Natale, dove il “padrone di casa” dalla barba bianca e i suoi amici elfi hanno accolto i bambini e le famiglie con tante sorprese e novità. I visitatori possono così esplorare la Fortezza medievale di Montepulciano, passeggiando tra le varie stanze, che per l’occasione diventano i luoghi incantati del Natale: dalla cucina magica allo studio, dalla stanza da letto alle camerette degli elfi, fino al giardino d’inverno dove si riposano le renne. C’è anche la slitta su cui poter salire e la stanza del trono con Babbo Natale in persona.

“Ci prepariamo a vivere una nuova edizione del Natale a Montepulciano, che si annuncia ancora più ricca di emozioni per tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città come meta delle festività natalizie”, ha dichiarato il sindaco durante l’inaugurazione, con la presenza della Giunta Comunale e dei responsabili dell’associazione Vivi Montepulciano, organizzatrice della manifestazione.

“Già questa mattina abbiamo visto molte famiglie in fila per visitare il Castello di Babbo Natale e tantissimi ospiti incantati dal fascino del nostro centro storico – ha aggiunto Angiolini -. Oltre ai tradizionali mercatini e al Castello di Babbo Natale, il programma natalizio offrirà concerti, spettacoli teatrali, mostre e molte altre iniziative, a dimostrazione della vivacità culturale e sociale che caratterizza la nostra comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa

Il Castello di Babbo Natale rimane aperto dalle ore 10:30 alle ore 19:00 nei giorni 16-17 e 23-24 e 30 novembre. A dicembre le date sono: 1, dal 6 al 8, 14-15, dal 20 al 24 e il 26. Rimane chiuso il 25 dicembre. Dal 27 dicembre al 6 gennaio 2025 sarà aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 19:00 e il 6 gennaio dalle 10:30 alle 19:00.

Il Mercatino di Natale e la pista di pattinaggio

Ad accogliere i visitatori ci sono anche le oltre 70 casine in legno del più grande mercatino natalizio dell’Italia centrale, dislocato tra Piazza Grande e via San Donato, aperto al pubblico dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Qui numerosi artigiani espongono le proprie creazioni, dall’oggettistica alle delizie enogastronomiche.

Il Mercatino natalizio rimane aperto i giorni 16 e 17 novembre, 23-24 novembre, dal 30 novembre all’1 dicembre, dal 6 all’8 dicembre, 14-15 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio 2025, dalle ore 10:30 alle 19:30. Il 25 dicembre è prevista l’apertura pomeridiana.

Per tutti coloro che vogliono divertirsi pattinando, dal 23 novembre verrà aperta anche una pista di pattinaggio su ghiaccio collocata nel Giardino di Poggiofanti.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutti gli eventi natalizi di Montepulciano: incantevoli suggestioni

Come detto, gli eventi che vedono animarsi il centro storico di Montepulciano sono diversi. Domenica 17 novembre parte la Cicloturistica “Poggi e Buche”, due percorsi che si addentrano nelle bellezze della Val d’Orcia e della Valdichiana Senese, con partenza e arrivo dalla città poliziana, precisamente in Piazza Grande. Per info e iscrizioni consigliamo di consultare il sito cicloturistica.poggiebuche.it.

Tra gli altri imperdibili eventi del periodo natalizio di Montepulciano troviamo anche concerti, mostre e spettacoli teatrali.

Venerdì 22 novembre, alle 17:00, viene inaugurata la mostra “La grande illusione”, presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani, aperta al pubblico fino al 3 febbraio 2025. Una sorprendente esposizione dell’artista lecchese Nicolò Tomaini, che esplora il rapporto tra tecnologia e il senso contemporaneo.

Tra i concerti da non perdere, invece, segnaliamo:

Domenica 15 dicembre, ore 17, presso la Chiesa del Gesù, il “Concerto di Natale” con Orchestra Poliziana e Corale Poliziana dirette da Alessio Tiezzi a cura di Istituto H. W. Henze e Fondazione Cantiere;

Martedì 17 dicembre, ore 21.15, presso la sala polivalente degli Ex Macelli, il concerto Gospel con il gruppo “Pastor Ron and the Gospel Show”, a cura di Officine della Cultura;

Domenica 24 novembre, ore 17:30, presso la Cripta del Gesù a ingresso libero, il “Concerto di S. Cecilia” dedicato alla figura di Giacomo Puccini “100 di questi Puccini” e organizzato dall’Istituto di Musica Henze.

Per coloro che vogliono assistere a interessanti spettacoli teatrali, si segnalano (presso la sala polivalente degli Ex Macelli):

“Dioggene”, domenica 15 dicembre, ore 21:15, scritto e diretto da Giacomo Battiato, con Stefano Fresi che interpreta un testo che coniuga umorismo e introspezione;

“NORMAL – L’Anormalità del Bene e la Normalità del Male”, venerdì 29 novembre, alle ore 21:15: una rappresentazione messa in scena dall’APS ARTEdaPARTE in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne del 25 novembre.

Fonte: iStock

Informazioni utili sul Natale a Montepulciano

Tutti i visitatori del Natale a Montepulciano possono usufruire del servizio navetta gratuito messo a disposizione, attivo a novembre nei giorni 16-17, 23-24 e 30, e a dicembre nei giorni 1, 7-8, 14-15 e 26, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 e con passaggi ogni 30 minuti circa.

Il capolinea della Navetta è l’autostazione in Piazza Nenni (Lo Sterro), e le fermate più vicine al centro storico sono: Porta delle Farine, per la parte alta, e Porta al Prato, per la parte bassa. La navetta tocca anche diversi parcheggi: Parcheggio Piazzale delle Grazie, Parcheggio zona Via Loris Fortuna, Parcheggio Scuole Statali (Via E.Bernabei), Parcheggio Lo Sterro (P.zza Nenni), Parcheggio Porta delle Farine e il piazzale della Vecchia Cantina.