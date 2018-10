Le location dell’ultima stagione di “Game of Thrones&...

editato in: da

“Il trono di spade” (“Games of Thrones”), una tra le serie di maggior successo che siano mai state prodotte, è giunta alle battute finali: la sua ultima stagione è pronta per lasciare i telespettatori a bocca aperta, sebbene bisognerà attendere il 2019 per vederla.

Una piccola anticipazione, però, arriva dalla geografia: dove sono stati girati gli ultimi episodi dell’amatissima serie?

Nelle precedenti stagioni, la location privilegiata era stata la Spagna, e in particolare le zone intorno a Siviglia, utilizzate come set per il regno di Dorne (l’anfiteatro di Santiponce, per esempio, fu trasformato nell’arena di Dragonpit). E poi Gaztelugatxe, un’isola selvaggia sita lungo le coste della Biscaglia e appartenente ai Paesi Baschi, che un ponte del XIV secolo collega alla terraferma e che fu set per il primo episodio della 7^ stagione, “Roccia di Drago”.

E l’ottava stagione, invece? Come anche per le puntate precedenti, le scene di interni sono state girate a Belfast, nell’Irlanda del Nord. Qui, nel quartiere del Titanic, i Paint Hall Studios hanno visto la creazione di un vero e proprio regno fantastico. Ma è stato in realtà trasformato tutto il Paese in un gigantesco set per l’ultima, imperdibile stagione di “Game of Thrones”.

La troupe è infatti stata avvistata nella cittadina di Larne, set del Castello Nero e del Muro di Ghiaccio, e nei dintorni del villaggio di Moneyglass, set, invece, di Grande Inverno. Due location che ritornano, quindi, e che sono state utilizzate per riprendere la più lunga e complessa scena di guerra, che ha richiesto ben 55 notti di riprese.

Ma non è tutto. Fan della serie hanno segnalato movimenti anche attorno il Tollymore Forest Park, già visto nella prima stagione della serie. Che l’ultima serie sia una sorta di ritorno alle origini?

Per la verità, non è l’Irlanda l’unico Paese che “Il trono di spade” ha di recente movimentato. Pare che tornerà anche l’Islanda (la città di Kirkjufell e la spiaggia di Vik sono state set della grande battaglia contro i White Walkers), e anche la Croazia di Dubrovnik. O, meglio, di King’s Landing. Del resto, quando si parla di GOT le certezze sono pochissime…