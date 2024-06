Le location della terza stagione della fiction Tv Sissi

La terza stagione di "Sissi"si preannuncia più interessante che mai, come lo sono anche le location in cui è stata girata questa bellissima (e attesissima) fiction Tv

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, meglio nota come Sissi, è forse una delle imperatrici più amate di sempre. Non a caso, cinema e mondo televisivo hanno sempre creato interessanti prodotti su di lei: il primo film muto risale al 1920 e da lì si sono susseguite tantissime produzioni, come la terza stagione della serie Tv “Sissi”, disponibile su Canale 5 e Mediaset Infinity, che racconta la sua vita alla corte di Vienna e che è stata girata in location straordinarie e che ora scopriremo insieme.

La trama della terza stagione di “Sissi”

La terza stagione di “Sissi” attraversa un periodo storico davvero turbolento, perché in quella che un giorno sarà l’Europa sta accadendo di tutto. In Francia, per esempio, viene proclamata la Repubblica e per questo Napoleone III è in fuga. Franz (Jannik Schümann), intimorito dal fatto che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna, contro la volontà di Sissi (Dominique Devenport), decide che il principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria, nove anni, inizi l’addestramento militare. Sissi però è totalmente preoccupata da questa scelta, quindi decide di fuggire portando con sé Rodolfo (Arian Wegener)

Nel frattempo, nel regno si lavora alla realizzazione dell’Esposizione Mondiale del 1873, ma gli operai del Prater chiedono un aumento del salario e un pasto caldo. Dopo un grave incidente, il movimento operaio passa all’azione e attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Bismarck, invece, minaccia di allearsi con la Russia e di formare un’alleanza contro l’Austria-Ungheria. Franz, per mediare con lo Zar, chiede aiuto all’arciduchessa Sophie.

A seguito di una serie di peripezie, Franz ritrova Sissi e, dopo un appassionato incontro, scompare portandosi via Rudolf. L’Imperatrice decide di andare a Parigi, dove si abbandona all’assenzio e agli amanti, mentre lui fa esattamente lo stesso ma a Vienna.

Il resto di queste incredibili avventure le facciamo scoprire direttamente a voi guardando le nuove puntate della terza stagione di “Sissi”.

Dove è stata girata

Le riprese della terza stagione di “Sissi” sono state effettuate tra i mesi di aprile e agosto 2023 e in location davvero splendide. Per la prima volta dall’inizio di questa avventura targata Beta Film, infatti, vedremo sugli schermi un Paese europeo affascinante e non troppo distante dal nostro: la Croazia. Con tracce evidenti di un passato romano e veneziano, la Croazia offre centinaia di chilometri di coste e un migliaio di isole che sono una più suggestiva dell’altra. Ma non è tutto, perché questo territorio è costellato anche di città meravigliose come Dubrovnik, Spalato e Zara e da una natura raggiante in cui vivere esperienze indimenticabili.

Altre scene sono invece state girate a Riga, pittoresca Capitale della Lettonia, che colpisce il visitatore per essere una città antica ma dal cuore molto giovane. Con oltre 800 edifici in stile Art Nouveau, offre un centro storico ricco di meraviglie, al punto da essere stato dichiarato Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.

Infine Vilnius, colorata Capitale della Lituania, che si distingue per essere una città vivace e sempre più lanciata verso una dimensione più contemporanea ed europea. Straordinario è il suo centro storico, interamente pedonalizzato e dal 1994 nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità tutelati dall’Unesco.

Una piccola ottima notizia per gli amanti di questa serie Tv: le riprese della quarta stagione di “Sissi” sono già in atto, e a quanto pare verranno effettuate a Riga, Vilnius e dintorni, Croazia e Slovenia.