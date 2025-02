Imma Tataranni 4, le location iconiche della fiction Tv RAI

Un viaggio tra le suggestive location della quarta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, in onda su Rai 1 dal 23 febbraio

Fonte: iStock - ANSA Dove è stato girato Imma Tataranni 4

Vanessa Scalera torna su Rai 1 a partire da domenica 23 febbraio nei panni di Imma Tataranni. La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, promette nuovi colpi di scena e scenari da sogno.

La trama

La storia riprende dopo gli eventi della terza stagione, quando Calogiuri, in coma e pronto per essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, sorprende tutti risvegliandosi all’improvviso. Tuttavia, la sua memoria sembra svanita, e il ricordo della relazione con Imma è completamente cancellato.

Nel frattempo, il matrimonio tra Imma e Pietro è sempre più fragile, segnato da tradimenti e incomprensioni. Oltre a Calogiuri, un nuovo personaggio farà vacillare ancora di più le certezze della protagonista. In parallelo, anche Valentina, la figlia di Imma, assume un ruolo più centrale: dopo aver abbandonato gli studi, ritorna a Matera e si trova a confrontarsi con la crisi familiare.

Le location della quarta stagione

La quarta stagione di Imma Tataranni è stata girata in Basilicata, con Matera come fulcro narrativo e scenografico. Le riprese hanno toccato anche la Val d’Agri, toccando alcuni dei borghi più suggestivi della regione, tra cui Marsicovetere, Marsico Nuovo, Viggiano e Abriola.

Matera

Matera, una delle città più antiche del mondo, è il cuore pulsante della fiction. I suoi celebri Sassi, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1993, offrono uno scenario unico e senza tempo. I quartieri del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano, con le loro abitazioni scavate nella roccia, creano un’atmosfera suggestiva e affascinante. Le chiese rupestri, come Santa Maria de Idris e San Pietro Barisano, aggiungono un tocco mistico.

Matera, scelta anche da registi internazionali per la sua scenografia naturale, ha visto negli ultimi anni una crescente attenzione turistica, culminata nel titolo di Capitale Europea della Cultura 2019: è un intreccio di storia e modernità, con locali accoglienti, ristoranti tipici e botteghe artigianali che donano uno spaccato genuino della cultura lucana.

Marsicovetere

Fonte: iStock

Marsicovetere si erge su una collina che domina la Val d’Agri e vanta una veduta eccezionale sulla vallata sottostante.

Il centro storico è un piccolo gioiello di architettura medievale, con vicoli stretti, case in pietra e antiche chiese che custodiscono secoli di storia. La Chiesa di San Giovanni Battista e il Palazzo Pignatelli sono due delle principali attrazioni del borgo, testimoni di un passato ricco di cultura e tradizioni.

Il borgo è circondato da una natura lussureggiante, con boschi e sentieri che offrono possibilità di escursioni e passeggiate panoramiche. In inverno, la vicina stazione sciistica del Monte Volturino attrae gli amanti degli sport sulla neve e rende Marsicovetere una meta perfetta in ogni stagione.

Marsico Nuovo

Adagiato su tre colline, Marsico Nuovo è un borgo che custodisce un patrimonio storico e artistico di grande valore. Le stradine lastricate conducono a palazzi nobiliari, chiese e antichi conventi, tra cui la Cattedrale di San Giorgio, custode di pregevoli opere d’arte.

Il centro storico è stato valorizzato con il progetto del Borgo Albergo, che permette ai visitatori di soggiornare in abitazioni storiche perfettamente restaurate e di vivere una vacanza a pieno contatto con il territorio

Marsico Nuovo è anche una porta d’accesso al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, una vasta area protetta che pullula di sentieri per il trekking e scorci indimenticabili sulla natura incontaminata.

Viggiano

Fonte: iStock

Viggiano è quel luogo dove la musica e la spiritualità si intrecciano.

Il paese è celebre per la tradizione nella costruzione delle arpe e per il legame con la Madonna Nera, la cui statua viene portata in processione ogni anno fino al Santuario del Sacro Monte che, immerso nella quiete della montagna, è una delle mete di pellegrinaggio più importanti della Basilicata.

Oltre al valore religioso e culturale, Viggiano è una rinomata località sciistica grazie alla Montagna Grande di Viggiano, con piste per sciatori di ogni livello. In estate, la montagna si trasforma in un paradiso per gli escursionisti, con sentieri che attraversano boschi e panorami spettacolari sulla valle.

Abriola

Abriola è conosciuto come il borgo di San Valentino, il santo degli innamorati, a cui è dedicata la chiesa principale. Il centro storico è un incantevole dedalo di stradine e case in pietra, dove il tempo sembra davvero essersi fermato. Tra le attrazioni più interessanti, spiccano proprio gli affreschi medievali della Chiesa di San Valentino, che raccontano la vita del santo in una narrazione visiva di grande impatto.

Il territorio di Abriola sorge nell’abbraccio di una natura selvaggia e affascinante, dominata dal monte Pierfaone che propone sentieri per escursioni e un’importante stazione sciistica, frequentata dagli appassionati degli sport invernali. D’estate, i boschi e le valli diventano invece la tappa ideale per passeggiate e picnic immersi nel verde.