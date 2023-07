Dove è stato girato “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno”

Una storia ricca di adrenalina che nel lungometraggio si svolge in Austria, ma che in realtà è stata girata, o almeno alcune delle scene più sbalorditive, tra le meraviglie della Norvegia, così come in altri luoghi incredibili (Italia compresa).

Le location in Norvegia del nuovo Mission: Impossible

Il sempreverde Tom Cruise in questo film è più "spericolato" che mai: eseguirà quella che è considerata una delle più grandi acrobazie nella storia del cinema, vale a dire una motocicletta che si lancia da una splendida scogliera alta 1246 metri.

La troupe del film ha trascorso molto tempo a prepararsi per questa eccezionale peripezia che si svolge a Hellesylt, nella Norvegia occidentale, un piccolo villaggio pregno di natura e dove svetta il dirupo di questa emozionante azione: quello della montagna di Helsetkopen dove è stata costruita una gigantesca rampa proprio in occasione del film. Secondo il regista tale scena: "È di gran lunga la cosa più pericolosa che abbiamo mai tentato".

Nel film compare anche l'affascinante Rauma, definita la più bella linea ferroviaria d’Europa: è incorniciata da una natura emozionante e in 1 ora e 40 minuti conduce dalle montagne selvagge che circondano Dombås, al maestoso fiordo situtao nella Capitale dell'alpinismo, Åndalsnes.

Un Paese che per questo film ha degli sfondi perfetti. Non a casto era stato già scelto come set per il finale mozzafiato di "Mission: Impossible – Fallout" e per il prossimo capitolo alcuni set verranno allestiti nella spettacolare cornice delle Isole Svalbard, sempre in Novegia.

Le altre location

"Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno" si preannuncia come un film epico, tanto che le altre location del film sono davvero eccezionali.

La presentazione in anteprima mondiale si è tenuta a Roma a giugno e proprio la nostra magica Capitale è stata coinvolta in alcune riprese, così come l'altrettanto poetica e romantica Venezia.

A Roma in particolare è stato registrato un inseguimento in automobile tra via dei Funari, via Nazionale, via di Santa Maria Maggiore, via dei Serpenti e via del Traforo. Mentre della città dei canali a spiccare sono Piazza San Marco, Palazzo Ducale, Canal Grande, il Ponte dei Conzafelzi e la Basilica di Santa Maria della Salute.

Altre riprese sono state effettuate tra i grattacieli di Abu Dhabi, così come al Midfield Terminal Roof dell'aeroporto internazionale e al museo Louvre sito in città. Poi ancora il Regno Unito dove i set sono stati effettuati a Birmingham, North Yorkshire e Derbyshire.

Altre scene, invece, sono state registrate presso gli Studios Leavesden, un complesso cinematografico che si trova a Nord-Ovest di Londra e che è tra i più celebri del settore.

Il film con Tom Cruise, pur avendo avuto dei ritardi a causa della pandemia, si preannuncia davvero emozionate e ricco di location e immagini che mozzano il fiato.