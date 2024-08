Le location di La Piscina, film indimenticabile con Alain Delon

Fonte: iStock/Getty Images Romy Schneider e Alain Delon sul set del film "La Piscina"

Era il 1969 e sugli schermi di tutto il mondo uscì un film che fece la storia del cinema francese (e non solo): “La Piscina” (titolo originale “La Piscine”). Diretto da Jacques Deray, tra i suoi interpreti annoverava Romy Schneider, Jane Birkin, Maurice Ronet e sopratutto Alain Delon, attore, regista e produttore cinematografico francese venuto a mancare domenica 18 agosto 2024 all’età di 88 anni. Scopriamo insieme dove è stato girato “La Piscina”, una di quelle pellicole che ha davvero rivoluzionato la cinematografia.

“La Piscina”, la trama

“La Piscina” è un lungometraggio che narra di Jean-Paul (Alain Delon) e Marianne (Romy Schneider), una coppia che decide di trascorre le vacanze estive nella villa di un loro amico. Proprio in questa struttura è custodita una bellissima piscina dove Marianne e Jean-Paul amano passare le giornate.

Lei scrive articoli, mentre lui è uno scrittore con un libro di poco successo ma che al momento lavora come pubblicitario per una ditta. Un giorno, proprio mentre sono in piscina, squilla il telefono e dall’altra parte a parlare c’è un loro amico che li avvisa che ha deciso di andare a trovarli, e con lui c’è la figlia diciottenne. Durante il soggiorno Jean-Paul si rende conto che tra Marianne e Harry (il famoso amico) c’è una strana vicinanza, tanto da iniziare a sospettare che i due siano stati amanti in passato. Ad accorgersene è anche Pénélope, figlia di Harry.

Si interrompe così la magica atmosfera creatasi precedentemente tra Jean-Paul e Marianne, bruscamente troncata dall’invidia, risentimento, rivalità e frustrazione, tutte emozioni che porteranno a un punto di non ritorno, anche attraverso un delitto commesso a mani nude.

Dove è stato girato

Il film “La Piscina” è ambientato in Costa Azzurra, e più precisamente sulle alture della bellissima Saint-Tropez. Poco si sa su questa preziosa villa prestata da amici dove Jean Paul e Marianne passano le loro ferie e in cui in seguito all’arrivo di un amico di infanzia di Jean Paul, accompagnato dalla figlia, accade l’impensabile. Ciò di cui si è certi, però, è che si trova all’Oumède.

L’Oumède è un quartiere di Ramatuelle, pittoresco villaggio medievale nel cuore della campagna del Var e arroccato ai piedi del massiccio delle Castellas, che a sua volta si affaccia sulla baia di Pampelonne. Con un centro storico dalla forma di una lumaca, è un susseguirsi di portici, passaggi, piazzette e graziose case fiorite che si specchiano su diverse botteghe artigiane.

Ramatuelle offre vigneti e lussuose ville e proprio per questo ha rappresentato lo scenario ideale per questo intramontabile film. E in particolare una delle sue tante ville con piscina, che il produttore ha deciso di portate sul grande schermo per legarla indissolubilmente a questa affascinante storia.

“La Piscina” è ancora oggi ricordato come un cult movie erotico-estatico, un film che fu in grado di riportare sul grande schermo due grandi divi ed ex amanti (i due protagonisti furono legati da una forte passione dal 1958 al 1964, tanto da divenire i fidanzati di Francia più famosi del mondo).