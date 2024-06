A Saint-Tropez sui luoghi di Brigitte Bardot

Fonte: Getty Images/123RF St Tropez, i luoghi cari a Brigitte Bardot

Era un villaggio di pescatori come ce ne sono tanti nel Sud della Francia, ma poi arrivò Brigitte Bardot e St Tropez divenne il centro del mondo. Una miniserie su canale 5, “Bardot”, racconta un decennio di vita dell’attrice dall’inizio della sua travolgente carriera. Già meta di parigini in cerca di sole e temperature tropicali e di un ambiente décontracté, fu dopo l’uscita nel 1956 del film “Et Dieu créa la femme” che il regista Roger Vadim volle girare a St Tropez e che incoronò Brigitte una star che questo piccolo borgo di case color pastello spiccò il volo e divenne la meta più glam dell’estate per il jet set internazionale, che ancora oggi chi ama farci una puntatina almeno una volta all’anno. I vip soggiornano su uno yacht di lusso attraccato al porto o in uno degli hotel 5 stelle della cittadina e si fanno spesso fotografare su una delle spiagge più in voga di Pampelonne, il lungo litorale sabbioso alle spalle di St Trop.

All’epoca della Dolce Vita, BB, che se ne innamorò e decise di venirci a vivere su consiglio della madre che le suggerì di acquistare una casa, ricordandole le lunghe estati d’infanzia trascorse in un villaggio lì vicino, fece diventare St Tropez “the place to be” e ancora oggi la sua presenza è molto influente. Basti pesare che è stato grazie all’attrice francese se St Tropez è diventata la prima città vegana della Francia. Accogliendo proprio una richiesta della star, animalista convinta le cui lotte per la difesa degli animali sono passate alla storia, la maggior parte dei ristoranti di Saint-Tropez, dagli stellati ai baracchini sulla spiaggia, oggi propone un piatto o addirittura un intero menu vegano.

I luoghi di Brigitte Bardot a St Tropez

A St Tropez, sono molti i luoghi che ricordano BB visto che è dagli Anni ’60 che ci vive e che la si vede arrivare a bordo della sua Citroën Méhari. A partire dalla scultura che commemora la più celebre tropézienne come cittadina onoraria (la Bardot è nata a Parigi) nella centralissima place Blanqui. Altro luogo dove è facile ancora oggi incontrarla è la centralissima Place de Lices dove due volte alla settimana si tiene un meraviglioso mercato provenzale (se volete visitarlo ad agosto e no soggiornate a St Tropez lasciate l’auto a Sainte-Maxime e prendete il traghetto che attraversa il golfo perché è impossibile arrivarci lungo la strada costiera).

Dove si trova la casa di Brigitte Bardot St Tropez

Chi cerca la celebre villa di BB, dove Gunther Sachs, ricchissimo playboy e gentiluomo d’altri tempi, fece lanciare una tonnellata di rose rosse dall’elicottero non la troverà tra i vicoli del borgo. Poche settimane dopo, i due si sposavano a Las Vegas. Restarono sposati tre anni che furono molto intensi. Come disse Gunther in un’intervista: “Un anno vissuto con Brigitte Bardot vale almeno quanto dieci con un’altra”.

Come tutti i mas provençal, l’architettura tipica di questa zona della Francia, si nasconde fuori città dietro le colline che incorniciano la cittadina immerso nella macchia mediterranea. Dal 1958, dietro i muri coperti di glicine, in fondo alla baia des Canoubiers, rivolta verso il mare di Saint-Tropez, c’è la villa La Madrague, che in francese significa “tonnare”, dove vive Brigitte Bardot. Non è una villa qualunque, è la sua casa-rifugio da cui l’attrice non se n’è mai andata, immersa tra erbe selvatiche, lavanda e pini marittimi. La casa riveste un ruolo fondamentale nella vita dell’attrice, come testimoniato dalla canzone della Bardot stessa intitolata proprio “La Madrague”, che è un’ode alla vita tranquilla, lontana dai riflettori e dalla celebrità.

Qui, BB vive con il marito Bernard d’Omale sposato nel 1992, insieme alla numerosa banda di animali composta da gatti, cani e persino capre. La proprietà è talmente grande da comprendere anche un affaccio sul mare con tanto di spiaggia privata e pontile di legno per l’attracco di barche. Se non ce l’ha lei…

Il Club 55, la spiaggia di Brigitte Bardot

La cittadina di Saint Tropez ha una minuscola spiaggia di fianco al porticciolo turistico, ma le vere spiagge si trovano alle spalle del borgo e sono raggiungibili in auto, bus o bicicletta. Sono le spiagge di Pampelonne, nel Comune di Ramatuelle, la lunga distesa di sabbia su cui s’affacciano i beach club più rinomati, alcuni dei quali di moda da decenni. Come il celebre Club 55, frequentato proprio da Brigitte Bardot prima ancora che fosse l’attuale Club 55. Sì perché proprio qui, l’etnologo Bernard de Colmont si trasferì a vivere con tutta la famiglia e importò l’usanza della tavola “del viaggiatore”, aperta a chi capitava. Guarda caso, proprio mentre Roger Vadim girava il film con BB la occupò per giorni con gli attori e tutta la troupe pensando fosse un ristorante. Era nato così il famoso Club 55 (55 è l’anno della sua fondazione).

Anche se la Bardot si è ritirata ormai da anni dalla vita mondana, la sua presenza continua a contribuire al fascino di questa città come simbolo della Costa Azzurra e del glamour bohémien di questa località di villeggiatura.