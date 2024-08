La costa del crimine, la location dove hanno ambientato la serie Tv Sky

Fonte: iStock/Getty Images Jack Rowan sullo sfondo di Malaga

“La costa del crimine” è una nuova serie Tv in esclusiva su Sky (in onda su Sky Atlantic) e in streaming solo su NOW, creata da Nick Love (The Business,The Football Factory, Bulletproof) particolarmente interessante: si tratta di un’action drama anni ’80 che racconta la storia della famiglia Lord e che è stata girata in luoghi da sogno. Ma non è tutto, perché questa nuova serie Tv vanta anche una soundtrack (disponibile integralmente su Spotify) piena di titoli che hanno fatto la storia di quegli anni, da “A Town Called Malice”, titolo originale della serie, dei The Jam a Daddy Cool di Boney M, da “Just Can’t get Enough” dei Depeche Mode a “Back in Black” degli AC/DC.

“La costa del crimine”, la trama

Dal titolo che è tutto un programma, “La costa del crimine” si svolge agli inizi degli anni ‘80 e racconta la storia della famiglia Lord, gangster un tempo potenti a Londra che, dopo aver perso il loro potere a causa di un violento scontro tra bande, scelgono si trasferirsi in Spagna come luogo di riscatto.

Convinti di poter ricostruire la loro reputazione, i Lord iniziano a lavorare per raggiungere l’obiettivo e non guardando in faccia nessuno. Tuttavia, fanno l’errore di tralasciare un particolare di fondamentale importanza: a volte il nemico si nasconde dove meno te lo aspetti, forse proprio in famiglia.

La serie vede protagonisti Jack Rowan (Born to kill, Noughts + Crosses) nei panni di Gene, figlio minore della famiglia Lord, e Tahirah Amandla Sharif (The Haunting of Bly Manor), nel ruolo di Cindy Carter, la sua fidanzata poco raccomandabile. Nel cast anche Martha Plimpton (I Goonies), Dougray Scott (Mission Impossible 2, X Men), Lex Shrapnel (Hunted, Infiniti), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, I Medici – Masters of Florence) ed Eliza Butterworth (The Last Kingdom).

Dove è stata girata

Come anticipato, la famiglia Lord si trasferisce in Spagna ed è proprio in una precisa zona di questo affascinante Paese che è stata girata questa nuova serie Tv targata Sky: la Costa del Sol.

La Costa del Sol è un vero e proprio capolavoro dell’Andalusia: come racconta il suo nome, qui i raggi della stella madre del sistema solare illuminano tutto per più di 300 giorni all’anno. Situata a sud della regione più meridionale della Spagna, offre spiagge che sembrano infinite, cale nascoste, paesini bianchi come il latte che si fanno spazio in mezzo alle montagne, siti archeologici dalla storia antichissima e molto altro ancora.

Il visitatore, da queste parti, può compiere un itinerario di ben di 180 chilometri lungo la costa grazie a cui scoprire Malaga, per esempio, che oltre al mare offre un’interessante varietà di musei come il Centro Pompidou, il Museo Carmen Thyssen e la Collezione del Museo Russo, e meravigliose spiagge in cui rilassarsi, tra cui Nerja, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Estepona e Marbella.

Non è di certo da meno l’entroterra che si mostra pieno di minuti paesini con casette bianche decorate con fiori. Ne sono degli esempi Frigiliana, con un affascinante centro storico, Antequera, piena di dolmen preistorici, e Ronda, che sfoggia un mitico ponte posizionato su una ripida scogliera.