Le location di Miss Fallaci, tra le serie Tv più attese dell’anno

Oriana Fallaci è stata una delle più importanti e complesse giornaliste e scrittrici del XX secolo. Ha trascorso la sua vita a esplorare il mondo, a documentarlo e a raccontarne le verità con uno stile sempre diretto e senza paure. Proprio grazie a questa personalità, Oriana Fallaci ha lasciato un segno non solo nella storia del giornalismo, ma anche dal punto di vista del femminismo sfidando una società dominata ancora da figure maschili. Ma dov’è iniziato tutto e quali sono state le prime fasi di questo percorso che l’hanno resa la scrittrice che tutti abbiamo imparato a conoscere?

A raccontarcelo è la nuova serie tv Miss Fallaci, diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella, prodotta da Paramount e Minerva Pictures e trasmessa in quattro serate da martedì 18 febbraio in prima visione assoluta su Rai1 e su RaiPlay.

Ambientata alla fine degli anni ‘50, la fiction segue gli inizi della carriera di Oriana Fallaci – interpretata da Miriam Leone – quando era ancora conosciuta come “la ragazza del cinema” e lavorava come cronista per il settimanale italiano “L’Europeo”. Fu in quel periodo che Fallaci trasformò il suo primo viaggio negli Stati Uniti in un’occasione irripetibile, incontrando personalità straordinarie e dipingendo un ritratto tagliente, spesso crudo e ironico, della società americana e del mondo dorato di Hollywood. Tra turbamenti personali, relazioni intense e tormentate e tanta determinazione, ci immergiamo nel suo mondo dove l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: usare la sua voce per raccontare la verità.

Le location della serie tv Miss Fallaci a Roma

Per girare la serie tv Miss Fallaci, la produzione si è ispirata al regista riminese Federico Fellini che, in riferimento ai suoi film, ha sempre dichiarato che non era necessario andare nei luoghi veri per raccontare una storia, perché a Roma c’è tutto quello che serve. La Capitale, quindi, è stata la location principale in cui sono stati ricostruiti diversi ambienti, a partire da New York.

I luoghi della città americana sono stati ricostruiti a Cinecittà World, il parco divertimenti a tema cinema situato alle porte di Roma. Si tratta di una location importante per la storia perché Oriana, stanca delle interviste glam e dei pezzi sul cinema italiano dei quali trattava sull’Europeo, decise che era arrivato il momento di cambiare qualcosa. Se non poteva parlare di politica in Italia, meglio scrivere di cinema in America. È così che arriva a New York, dove il suo scopo era quello di intervistare Marilyn Monroe.

Negli studi cinematografici di Via Tiburtina, invece, sono stati ricostruiti altri ambienti della serie, compresi gli interni della casa fiorentina della scrittrice.

Le location usate nel Lazio

Dopo New York, Oriana Fallaci parte verso Hollywood per raccontare, con una serie di articoli, una cronaca di quella che è la realtà dietro la dimensione da sogno proiettata dal mondo del cinema. Prendendo ispirazione dal libro “I sette peccati di Hollywood”, pubblicato nel 1958, la produzione ha ricostruito gli ambienti di Los Angeles e delle sue ampie spiagge a Fregene, Anzio e in altre località del litorale laziale come l’azienda agricola in Via Riserva Nuova ad Aprilia, a Tivoli Terme, con location il grand hotel Duca d’Este e ad Ostia Lido.

Infine, alcune riprese sono state fatte anche a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove sono state girate le scene dedicate all’infanzia di Oriana Fallaci.