Dal 22 luglio 2025, torna su Rete 4 Delitti ai Caraibi, la serie Tv poliziesca al femminile ambientata nelle Antille francesi. Protagonista di Tropiques Criminels (il titolo originale della serie francese), è la comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica o Iles au Vent, “isole del vento”, dopo aver trascorso diversi anni a Parigi, è ormai in pianta stabile a Fort-de-France con i due figli (da non confondere con la serie Delitti in Paradiso che è stata girata in Guadalupa).

Nella Capitale dell’isola, nel cuore dell’arcipelago dei Caraibi, parte delle Piccole Antille – Sainte-Rose è alle dipendenze di Gaëlle Crivelli, comandante assai fumantino e poco incline alle smancerie. Mélissa (la modella e attrice Sonia Rolland) e Gaëlle (Béatrice de La Boulaye) sono l’una l’opposto dell’altra, ma in coppia funzionano bene. In comune hanno una persona: Franck, ex marito della prima (e quindi padre di Chloé e Lucas) ed ex amante della seconda.

Un pittoresco villaggio di pescatori è invece Grand’Rivière, sulla costa settentrionale, anch’esso non semplice da raggiungere per la sua posizione su gole vertiginose con alberi giganteschi. Per la sua posizione isolata, è come se fosse sospesa nel tempo, avendo conservato perfettamente l’atmosfera del secolo scorso. Allineati sulla piccola spiaggia di sabbia vulcanica si possono ammirare pescherecci di vari colori.

Le location di Delitti ai Caraibi

In questo paradiso in Terra, avvengono i delitti più atroci. Spesso, sulle spiagge bianche da sogno all’ombra di maestose palme da cocco vengono rinvenuti cadaveri di turisti e dalle acque cristalline emergono morti ammazzati nei modi più strampalati. La serie è girata in diverse località della Martinica: circa venti le città che ospitano set cinematografici, tra cui Le Carbet, Sainte-Marie, Le Marin e Case-Pilote. Il sole dei Tropici ne fa l’isola dell’eterna estate. Il clima qui è perfetto tutto l’anno: 28°C di temperatura media e tutto i venti alisei che soffiano dall’oceano e rinfrescano l’aria.

Fort-de-France – che un tempo si chiamava Fort-Royal, poi ribattezzata da Napoleone -, Capitale della Martinica, è sempre al centro della trama e dei delitti. La cittadina è stata fondata nel 1635 e conta 75mila abitanti. Alcuni dei suoi luoghi simbolo sono spesso protagonisti degli episodi: la Biblioteca Schoelcher, prospiciente la Savane, un’enorme piazza-giardino, opera dell’architetto francese Henri Picq, che ha progettato anche la Cattedrale di Saint-Louis, è stata inaugurata nel 1895, e il mercato coperto. La città ospita anche il Museo Dipartimentale d’Archeologia, con una collezione di oltre 2mila oggetti ritrovati in Martinica e su altre isole dei Caraibi, e il Museo Regionale di Storia e di Etnografia.

Ma non mancano le immagini della splendida costa caraibica e dei villaggi colorati, tipici di queste latitudini. Iconico è il villaggio di Anses d’Arlet, nel Sud dell’isola, che si raggiunge percorrendo una strada molto tortuosa. Ha un centro abitato molto caratteristico che si affaccia su una spiaggia di sabbia bianchissima con un mare cristallino molto amato da chi pratica immersioni.

Il tipico villaggio caraibico molto pittoresco che sembra uscito da una cartolina è poi Sainte-Anne, un luogo vivace, che mantiene intatto il suo charme di villaggio caraibico. Tra i più amati dai turisti. A La Trinité si trovano le rovine della Fortezza Dubuc, un’antica residenza appartenuta a un pirata che depredava le navi di passaggio che lui stesso faceva affondare contro gli scogli disorientandole con la propria lanterna.

Poi ci sono gli isolotti sparsi intorno all’isola principale. Come il Tombolo, che nei mesi invernali si può raggiungere a piedi in quanto l’oceano magicamente si “apre” offrendo una traversata inattesa del mare. O come l’Ilet Loup-Garou, un vero e proprio angolo di paradiso fuori dal mondo, dove si possono vedere le tartarughe che depongono le uova.

Una vacanza da sogno in Martinica

Grazie al clima tropicale, la Martinica è ricoperta da un manto vegetale floridissimo: foreste tropicali e pluviali, savane, numerosissime specie di alberi, piante, fiori e frutti. Un vero e proprio giardino naturale. Due le stagioni: da luglio a ottobre quella umida, caratterizzata da forti perturbazioni e cicloni, che si formano nell’Oceano Atlantico; da gennaio quella secca, caratterizzata da qualche improvviso scroscio di pioggia.

Come molte altre isole caraibiche, anche questa fu scoperta da Cristoforo Colombo che vi approdò nel 1502, durante il suo quarto viaggio verso il Nuovo Mondo. Nel 1635, divenne colonia francese, poi va più volte in mano agli inglesi. Nel 1982 nacque il Consiglio Regionale della Martinica, che ne afferma l’identità culturale e sociale, pur essendo una regione della Francia. Oggi fa parte dell’Unione europea, con lo status di Regione ultra-periferica. Le principali risorse dell’isola derivano dalla produzione di banane, canna da zucchero, ananas, rhum, pesca e turismo: quest’ultima attività dà lavoro ad oltre 10mila persone.

Tra le isole dei Caraibi, la Martinica si distingue anche per la sua ricchezza culturale. La lingua ufficiale è il francese, ma tutti gli abitanti originari dell’isola parlano il creolo delle Antille (Patois), un insieme di parole provenienti da inglese, francese, alcuni dialetti africani e degli amerindi. La cucina creola è molto ricca, caratterizzata da molti colori e da una quantità incredibile di spezie. Il cocktail nazionale è il Ti’ Punch, fatto con il Rhum Agricole, a cui si aggiungono lime, sciroppo di zucchero di canna, variando con aggiunta di frutta locale e ghiaccio.

Numerose le feste che si affiancano a quelle tradizionali cattoliche: tra queste, la più importante è il Carnevale. La Martinica vanta, a Sud, spiagge di sabbia bianca e, a Nord, nera o grigia: la maggior parte di queste spiagge sono selvagge, senza servizi e non sorvegliate. Un vero paradiso, insomma.