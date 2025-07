iStock Una spiaggia a Green Island

In Italia non mancano di certo spiagge da sogno, con paesaggi mozzafiato e acque cristalline. Tuttavia, dobbiamo ammettere che, di tanto in tanto, ci coglie un irresistibile desiderio di evadere verso i paradisi esotici dei Caraibi. Basta semplicemente nominarli per immaginarci nuotare in quelle atmosfere da cartolina, dove le uniche cose da fare sono rilassarsi e mangiare specialità a base di pesce fresco.

Tra le destinazioni più sognate ci sono le isole sorelle Antigua e Barbuda e le loro isole minori, una su tutte Green Island, una vera perla dei Caraibi. Questa placida isola, priva di abitanti, è famosa per la sua incredibile bellezza e la sua quiete, offrendo un rifugio perfetto dalle mete turistiche caotiche.

Dove si trova Green Island

Green Island è una piccola isola disabitata situata lungo la costa orientale di Antigua, una delle due isole principali che compongono lo stato di Antigua e Barbuda, nei Caraibi orientali. L’isola è separata dalla terraferma da una laguna protetta dalla barriera corallina ed è raggiungibile esclusivamente in barca, solitamente tramite escursioni organizzate o tour privati che partono da località come Willikies o dal porto turistico di Falmouth.

Grazie alla sua posizione isolata, così immersa in un’area marina incontaminata, Green Island rappresenta una meta ideale per chi desidera scoprire un angolo di paradiso caraibico.

Cosa fare e cosa vedere a Green Island

Se vi trovate ad Antigua e Barbuda, un’escursione in barca verso Green Island è un must. Questo autentico gioiello nascosto incanta i visitatori con la sua bellezza selvaggia e il suo fascino incontaminato. Si tratta di un’isola privata, ma accessibile al pubblico, dove il tempo sembra rallentare: qui ci si rilassa sulle spiagge di sabbia bianca e impalpabile, si nuota nelle sue acque turchesi incredibilmente limpide e si va alla scoperta dei fondali ricchi di vita marina.

Le barriere coralline che la circondano, infatti, brulicano di pesci colorati, tartarughe marine, razze e coralli variopinti, regalando un’esperienza subacquea tra le migliori di tutta Antigua. La visibilità, inoltre, è eccezionale e le formazioni coralline abbondano, rendendo ogni immersione un vero spettacolo naturale.

Oltre alle sue spiagge paradisiache, Green Island offre diverse opportunità per fare escursioni a piedi. Sono presenti diversi sentieri naturali che permettono di osservare la fauna locale. L’isola fa parte delle Offshore Islands Important Bird Area di Antigua e ospita specie rare e protette come l’anatra fischiatrice delle Indie Occidentali, pellicani bruni e diverse varietà di sterne.

Durante le vostre passeggiate, potrete ammirare anche alcuni resti storici, come le tracce di un’antica piantagione di canna da zucchero, testimoni silenziosi del passato coloniale dell’isola.

Se cercate una destinazione dove trovare pace e bellezza autentica, sia per una giornata di escursione sia come tappa di un viaggio in yacht tra le baie più suggestive dei Caraibi, i suoi ambienti incontaminati e i paesaggi da cartolina la rendono un’esperienza imperdibile per chi desidera vivere Antigua da una prospettiva diversa.

Ricordatevi di portare con voi cibo e bevande, perché sull’isola non sono presenti punti ristoro, e di utilizzare solo creme solari sostenibili per non contaminare la barriera corallina.