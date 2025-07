Always All Inclusive ha creato il Caribbean Island Safety Index 2025 , una classifica basata sui dati delle 10 destinazioni caraibiche più popolari, aiutando i viaggiatori a scegliere saggiamente in base alle metriche di sicurezza reali. Analizzando i dati degli esperti in quattro principali categorie di sicurezza, avvisi di viaggio, criminalità e sicurezza turistica, rischio di uragani e infrastrutture sanitarie si raggiunge un punteggio di sicurezza chiaro e di facile comprensione per ogni isola.

Stai programmando la tua prossima vacanza tropicale? Se hai in mente acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e cocktail al tramonto, i Caraibi restano una delle mete più desiderate. Ma la destinazione giusta per rilassarsi e divertirsi in coppia o con la famiglia deve essere anche sicura e far sentire a proprio agio. Oggi più che mai, oltre alla bellezza dei luoghi, la sicurezza è diventata un fattore decisivo nella scelta di una meta.

Giamaica

Ancora meta molto frequentata, la Giamaica ha raggiunto tassi elevati di criminalità e i servizi sanitari sono disomogenei. Queste caratteristiche negative la rendono la meno sicura di questa classifica. Tuttavia la criminalità violenta contro i turisti è molto bassa, soprattutto nelle zone come Montego Bay, Negril e Ocho Rios, dove la sicurezza è attentamente gestita. L'isola continua a offrire esperienze indimenticabili, con la sua natura rigogliosa, cascate famose come le Dunn’s River Falls, e una cucina unica che affascina i visitatori di tutto il mondo.

iStock

Bahamas

Al nono poste le Bahamas, un arcipelago di oltre 700 isole e isolotti famosi per le loro acque cristalline, spiagge di sabbia bianca e atmosfere da vero paradiso tropicale. Paradise Island è sicura, ma Nassau presenta problemi di criminalità e vulnerabilità agli uragani. Alle Bahamas sono stati segnalati diversi incidenti che coinvolgono turisti, soprattutto a Nassau, tra cui rapine e aggressioni vicino alle spiagge.

Le autorità locali lavorano costantemente per garantire la sicurezza nelle zone frequentate dai turisti, ma è comunque consigliato mantenere la prudenza, soprattutto di sera o in luoghi meno affollati. Durante la stagione degli uragani, è importante monitorare le condizioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità.

Saint Lucia

Saint Lucia è una splendida isola dei Caraibi, ma nel 2024 ha registrato un aumento della violenza legata alle gang. L’aumento recente di violenza è principalmente legato a gang locali e ha fatto posizionare l'isola in basso in questa classifica della sicurezza. Celebre per i suoi paesaggi mozzafiato, dalle iconiche Pitons alle spiagge incantevoli e alle foreste pluviali rigogliose, questa isola vulcanica offre un’atmosfera rilassata e un mix perfetto tra natura selvaggia e comfort turistico. La posizione che occupa in classifica è l'ottava.

Repubblica Domenicana

Al settimo posto si trova la Repubblica Dominicana che sta migliorando rapidamente, ma presenta ancora alcune zone a rischio e una capacità sanitaria più limitata. Nota per le sue spiagge di sabbia bianca, acque turchesi e una ricca offerta turistica che spazia dai resort di lusso alle avventure nella natura, Puerto Rico è meglio visitarla nelle aree più frequentate, come Punta Cana, Santo Domingo e La Romana, dove le misure di sicurezza sono più rigorose e le strutture sanitarie più affidabili.

iStock

Puerto Rico

Puerto Rico è al sesto posto. Offre un’assistenza sanitaria di prim’ordine, con standard paragonabili a quelli degli Stati Uniti, è più esposta agli uragani e presenta livelli moderati di criminalità urbana, soprattutto nelle grandi città come San Juan. Nonostante questo, molte aree turistiche e resort sono ben protette, rendendo l’isola generalmente sicura per i visitatori che seguono le normali precauzioni. Puerto Rico unisce bellezze naturali come spiagge incantevoli, foreste pluviali come El Yunque e una vibrante cultura caraibica con influenze ispaniche e americane, risultando una meta affascinante e variegata.

Antigua e Barbuda

Antigua & Barbuda si posizionano in quinta posizione, grazie a un elevato livello di sicurezza generale e a tassi molto bassi di criminalità ai danni dei turisti. Questa destinazione classificata con Livello 1 nelle avvertenze di viaggio internazionali, è ideale per chi cerca una vacanza ai Caraibi all’insegna della tranquillità e della serenità.

Questo piccolo stato insulare vanta una stabilità politica solida e un ambiente turistico molto ben organizzato, con bassi tassi di criminalità, soprattutto contro i visitatori. Le autorità locali investono costantemente nella sicurezza delle zone turistiche, garantendo così un’atmosfera serena per famiglie, coppie e viaggiatori solitari. Antigua è famosa per le sue 365 spiagge, una per ogni giorno dell’anno, con sabbia bianca e acque limpide, perfette per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi al sole. Barbuda, più selvaggia e meno sviluppata, offre paesaggi naturali incontaminati e una sensazione di pace ancora più profonda.

Curacao

Curaçao si guadagna il quarto posto grazie al suo moderno centro medico e alla scarsa esposizione a disastri naturali, che la rendono una meta solida e affidabile. Fa parte delle Antille Olandesi e beneficia di un sistema politico stabile e di un’infrastruttura moderna, inclusa l’eccellente Curaçao Medical Center, uno degli ospedali più avanzati della regione.

Inoltre, l’isola si trova fuori dalla fascia degli uragani, riducendo notevolmente il rischio di eventi climatici estremi durante tutto l’anno. Oltre alla sicurezza, Curaçao affascina con la sua capitale Willemstad, patrimonio dell’umanità UNESCO, famosa per le case coloniali colorate e l’atmosfera europea caraibica. Le spiagge sono meno affollate rispetto ad altre mete più turistiche, e la barriera corallina che circonda l’isola la rende un paradiso per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni.

iStock

Grenada

Grenada conquista il terzo posto tra le isole più sicure dei Caraibi nel 2025, grazie a un mix vincente di stabilità politica, basso tasso di criminalità e clima generalmente favorevole. Nota come “l’isola delle spezie” per la sua produzione di noce moscata e cannella, Grenada è anche una delle mete più tranquille per chi cerca una fuga autentica lontano dal turismo di massa.

Il suo sistema sanitario è affidabile e ben distribuito sul territorio, e l’atmosfera rilassata dell’isola contribuisce a una sensazione generale di sicurezza, sia nelle zone urbane che nelle spiagge più isolate. Ideale per chi desidera contatto con la natura, ospitalità genuina e un ritmo lento, Grenada è la scelta perfetta per una vacanza rigenerante e senza stress.

Barbados

Barbados si posiziona al secondo posto tra le isole più sicure dei Caraibi nel 2025, distinguendosi per stabilità politica, criminalità contenuta e bassa esposizione agli uragani. L’isola gode di un sistema sanitario tra i migliori dell’intera regione caraibica, con un’ampia disponibilità di medici (circa 3 ogni 1.000 abitanti) e strutture ospedaliere di livello internazionale. Questo la rende una meta particolarmente adatta a chi desidera viaggiare con serenità, sapendo di poter contare su un’assistenza medica efficiente in caso di necessità. Barbados unisce bellezze naturali, cultura vivace e un ambiente sicuro, perfetto per famiglie, coppie e viaggiatori attenti alla qualità dei servizi.

iStock

Aruba

Aruba si conferma la destinazione più sicura dei Caraibi nel 2025, grazie a un profilo di sicurezza quasi impeccabile. Situata fuori dalla fascia degli uragani, l’isola non ha registrato fenomeni meteorologici estremi negli ultimi anni, il che la rende ideale anche durante la stagione ciclonica. Il tasso di criminalità è tra i più bassi della regione (circa 2 omicidi ogni 100.000 abitanti) e il sistema sanitario, ispirato agli standard olandesi, è solido e ben organizzato.

Non a caso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti classifica Aruba con un Livello 1: "normale prudenza". Questa piccola isola delle Antille Olandesi è perfetta per viaggiatori in cerca di tranquillità, famiglie con bambini e anche chi parte da solo. Tra spiagge paradisiache, acque calme e accoglienza calorosa, Aruba è una garanzia per chi desidera una vacanza ai Caraibi senza pensieri.