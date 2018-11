La casa dei Lannister di “Game of Thrones” si trova in Croazia

editato in: da

Dov’è Approdo del Re? Ecco il Forte utilizzato in Game of Thrones per ricreare la sala del trono, della quale i Lannister hanno preso possesso.

La produzione di Game of Thrones sfrutta location incredibili, sparse in giro per il mondo. Uno dei Paesi che ha contribuito maggiormente alla messa in scena dei romanzi di George R. R. Martin è però senza dubbio la Croazia. Nello specifico, un ruolo cruciale è stato ricoperto da Fort Lovrijenac, che continuerà ad essere al centro di molte vicende anche nell’ottava e ultima stagione, che andrà in onda a partire da aprile 2019.

Volendo tradurre il suo nome, si tratterebbe del Forte di San Lorenzo, posizionato nella parte occidentale della Città Vecchia di Dubrovnik, denominata anche come la “Gibilterra di Dubrovnik”. La forma della struttura è triangolare e, analizzandola in altezza, offre tre livelli. Difeso da 10 enormi cannoni, il forte vanta mura molto resistenti, per fronteggiare i pericoli che un tempo giungevano dal mare. Il loro spessore può raggiungere i 12 metri.

Sul lato est invece, quello che si affaccia sulla città, lo spessore è di appena 60 centimetri. L’idea in origine era quella di difendersi dai possibili assalitori, offrendo un’alternativa estrema in caso di presa del Forte. Con soli 60 centimetri di spessore infatti, le mura del lato orientale sarebbero crollate facilmente sotto il fuoco amico. Dalla città o da Forte Bokar sarebbero partiti gli attacchi per distruggere il baluardo, pur di evitare l’ingresso dei nemici in città.

Sull’imponente porta d’ingresso è possibile leggere la celebre iscrizione: “La libertà non può essere venduta per tutto l’oro del mondo”. Un concetto di certo estraneo ai Lannister, che del potere dei soldi fanno il loro principale vanto. Tutti sono acquistabili, a loro dire, ed è così che per decenni hanno gestito il potere nel Westeros.

È strano dunque pensare che qui venga ricreato il famoso Red Keep, ovvero la sala del trono di Approdo del Re, la capitale del Regno. Molte scene però sono state girate in questo Forte, come ad esempio il torneo in onore di Re Joffrey nella seconda stagione.

Una struttura imponente e ricca di storia, che merita d’essere visitata per la sua importanza ancor prima che per il ruolo giocato in Game of Thrones. Realizzata probabilmente tra il 1018 e il 1038, non vi si trovano indicazioni ufficiali precedenti al 1301. Secondo la leggenda la sua costruzione sarebbe dovuta a un piano d’assalto di Venezia. Nell’undicesimo secolo i veneziani avrebbero provato ad assaltare la città, realizzando un forte dal quale far partire l’assalto.

Il popolo di Dubrovnik però, scoperto il piano, fece trovare alle navi italiane Fort Lovrijenac, pronto a respingere i loro attacchi. In un misto di storia e curiosità nerd, la città continua dunque ad attirare curiosi, così come tutta la Croazia, che spera di rientrare nei piani della HBO anche per quanto concerne i prequel della serie tv.