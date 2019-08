Calamotta, l’isola tropicale della Croazia

editato in: da

Acque cristalline che spaziano dal blu brillante al turchese più chiaro, natura incontaminata e paesaggi da sogno: a Calamotta l’emozione è sempre dietro l’angolo, e ogni scorcio è un inno alla bellezza.

Questa splendida isola della Croazia fa parte dell’arcipelago delle Elafiti, ed è situata proprio di fronte alla costa dalmata, a poca distanza da Dubrovnik.

Con un territorio di nemmeno 2,5 chilometri quadrati e una popolazione di 165 abitanti, Calamotta (in croato Kolocep) è il luogo ideale per chi desidera trascorrere le proprie vacanze in un’oasi di pace e relax, lontano dalle metropoli affollate e caotiche.

La maggior parte dell’isola è ricoperta da una folta e rigogliosa vegetazione subtropicale, perlopiù forestale, intervallata da vigneti, ulivi, agrumi, melograni e carrubi. Un paradiso per gli escursionisti che potranno percorrere sentieri mozzafiato, immersi nei profumi della fitta pineta e del bosco di latifoglie che ricopre il versante meridionale.

Qui troverete solo due piccoli villaggi: Gornje Celo, che si affaccia su due favolose baie, e Donje Celo, con le sue caratteristiche case in pietra ed un’incantevole spiaggia sabbiosa, collegati l’uno all’altro da un sinuoso viale che si percorre in 20 minuti di cammino.

Potrete inoltre dire addio allo stress da traffico: a Calamotta non sono ammesse auto, ma una rete di sentieri collega i villaggi con la costa, caratterizzata da diverse calette nascoste tra cui la famosa Grotta Azzurra, che si può raggiungere solo a nuoto dal lato sud dell’isola.

Il modo migliore per esplorare la costa di questo gioiello della Croazia è in barca o in kayak. Tuttavia, non è possibile noleggiarli sull’isola: dovrete affidarvi alle agenzie di Dubrovnik che organizzano escursioni in mare a Kolocep e nelle isole Elafiti.

Questo gioiello della Croazia è storicamente famoso per la pesca e la raccolta del corallo rosso ed è tutt’oggi un’area ricca di pesce, soprattutto di aragoste e gamberi. Vi si trovano anche numerosi siti archeologici e ben sette chiese pre-romaniche, un numero notevole considerando le sue dimensioni. Si narra, inoltre, che due mebri dell’equipaggio della Santa Maria di Cristoforo Colombo fossero proprio di Calamotta.

La destinazione ideale per chi desidera dimenticare i rumori della città e perdersi nella contemplazione di spettacoli naturali unici al mondo.