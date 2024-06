Bridgerton, in Inghilterra spopolano i tour a tema

Fonte: 123RF/Netflix I tour sui luoghi della serie Tv Netflix "Brigerton": The Royal Crescent, dove vive Penelope Featherington

Dopo tre stagioni – gli ultimi quattro episodi della terza vanno in onda su Netflix a partire dal 13 giugno – di location dove è stata ambientata la serie Tv “Bridgerton” e il prequel “Queen Charlotte” se ne contano ormai tantissime. E le visite agli edifici vittoriani, ai parchi e ai giardini nelle città dove sono state girate le scene tra Londra e Bath, nella Contea del Somerset, soprattutto, ma anche nella campagna inglese sono sempre più frequenti.

Molte delle location sono aperte a tutti e, come parchi, giardini o facciate di palazzi e negozi, anche gratuite, mentre alcune sono accessibili solo su prenotazione e con visite guidate. Esplorare uno degli edifici storici d’Inghilterra che è stato anche set di “Bridgerton” (e magari anche di qualche altra costume drama o film) con l’aiuto di una guida è sicuramente un valore aggiunto per scoprire i dietro le quinte e gli aneddoti più curiosi.

I tour sui luoghi di “Bridgerton”

Sono sempre più numerosi i tour organizzati tra le location dove sono state ambientate le tre stagioni di “Bridgerton“.

Tour di un giorno sui luoghi di “Bridgerton”

Alcuni hanno una durata di un giorno intero perché toccano sia i luoghi londinesi delle riprese sia quelli della cittadina di Bath, dove si trova la maggior parte dei set, come Featherington House, la residenza di Lady Danbury, o l’iconico edificio a forma di mezza luna, The Royal Crescent, dove vive Penelope Featherington alias Lady Whistledown con la mamma e le sorelle, tipico esempio di architettura Georgiana, ma anche nella campagna del Wiltshire, dove si trova Wilton House con i suoi magnifici giardini che nella serie è la dimora del Duca di Hastings. Ci si immerge totalmente nel periodo Regency e si riconoscono molte delle scene dove è stata girata la serie. Il tour viene organizzato per piccoli gruppi e gli spostamenti sono a bordo di minivan per poi muoversi a piedi in città.

Fonte: Netflix

Tour breve a Bath sui luoghi di “Bridgerton”

Ci sono anche tour molto più brevi, come quello che dura solo un’ora e mezza e che si svolge nel centro storico di Bath che, come abbiamo detto, è la cittadina dove è stata principalmente ambientata la serie Netflix. Dal negozio di stoffe della modista Madame Delacroix (che in realtà è un bistrot e si chiama Pickled Greens) alla dimora di Lady Danbury (nella realtà è l’Holburne Museum, il museo d’arte cittadino), una delle donne più influenti dell’alta società londinese e consigliera della regina in persona, si passeggia tra le strette strade acciottolate scoprendo passo dopo passo i set più celebri. Fin dai tempi di Jane Austen, che ha vissuto a Bath e dove oggi si può visitare la sua deliziosa casa-museo, questa cittadina del Sud dell’Inghilterra è sempre stata sinonimo di romanticismo e di costume drama (dai suoi romanzi “Emma”, “Orgoglio e Pregiudizio”, Persuasione” ecc. sono stati tratti diversi film) e passeggiare per le strade rimaste intatte come un tempo è una vera delizia.

Tour breve a Londra sui luoghi di “Bridgerton”

Diverse sono anche le location londinesi nelle tre stagioni della serie Tv “Bridgerton” ed esistono tour tematici anche nella Capitale. Spesso la visita guidata viene fatta a bordo di un calesse, per immergersi totalmente nel periodo storico. Tra le tappe, è compresa Syon House a Brentford, West London, i cui interni risalenti al XVIII secolo sono stati usati come set per lo studio del padre di Simon Basset, Duca di Hastings e marito di Daphne, e per una cena della regina Charlotte. Qui hanno ambientato anche altri film e serie Tv come “La pazzia di Re Giorgio” del 1994 con Helen Mirren, “Emma” del ’96, con Gwyneth Paltrow, “Gosford Park” nel 2001 con Kristin Scott Thomas e le serie televisive “Belgravia” e “Harlots” (quest’ultima mai arrivata in Italia).

A Londra si fa tappa anche a Painshill Park, un bellissimo parco di Cobham progettato nel XVIII secolo da Charles Hamilton come quadro vivente con corsi d’acqua, rocce e splendidi prati all’inglese tanto da essere considerato uno dei migliori esempi paesaggistici britannici. Anche alcune scene della terza e ultima stagione di “Bridgerton”, in particolare il terzo episodio intitolato “Forze della natura”, sono state girate in questo giardino da dove spicca il volo un'”avveniristica” mongolfiera.

Immancabile a Londra è la visita di Greenwich, il quartiere storico dove si trova la Ranger’s House ovvero la residenza della famiglia Bridgerton. Questo edificio maestoso in realtà ospita una collezione d’arte che merita una visita. La zona dei Dockyards a Chatham è dove Lady Featherington porta la nipote Marina per mostrarle i quartieri malfamati della città ed è sempre qui che Simon e l’amico Will Mondrich si esercitano con la boxe.