Paura di volare? Ecco i consigli delle compagnie aeree per superarla

Viaggiare e scoprire terre completamente diverse dalle nostre è una delle sensazioni più intense e speciali del mondo. Tuttavia, molti di questi luoghi sono davvero lontani e per questo, se li vogliamo raggiungere nella maniera più rapida possibile, occorre salire su un aereo. Per molti l’esperienza di volo è piacevole e non provoca alcun timore, mentre per altri è uno spostamento che genera profonda paura.

A tal proposito la compagnia aerea low cost spagnola Vueling, parte del gruppo IAG, ha stilato una lista di consigli per combattere e tenere sotto controllo la paura di volare. Scopriamoli insieme.

Come combattere l’aerofobia

La paura di volare ha un nome scientifico: aerofobia, ed è una vera e propria forma d’ansia che nasce dal fatto che dentro la cabina di un velivolo percepiamo di essere in una situazione di pericolo che non possiamo gestire.

Ma del resto non c’è da sorprendersi: quando saliamo a bordo di un aereo viaggiamo su un mezzo a migliaia di metri da terra e su cui non siamo noi ad avere il controllo.

La buona notizia è che l’aerofobia si può superare, e i primi passi che occorre fare sono rilassarsi e razionalizzare.

Paura di volare: cosa fare prima del viaggio

La “battaglia” contro la paura di volare, secondo la compagnia aerea spagnola, deve iniziare prima del viaggio stesso. In che modo? Informandosi sul funzionamento degli aerei così da capire come operano queste affascinanti macchine del cielo.

Si possono guardare video tutorial o leggere articoli e guide, tutte attività che ci rendono meno vulnerabili perché riducono l’ansia che proviamo.

Un’altra tattica da mettere in pratica è riposare prima di partire. Quando si è stanchi, infatti, si è più suscettibili all’ansia e allo stress – ma questo anche nella vita di tutti i giorni, non solo in areo. È perciò molto importante riposare bene la sera prima, magari facendo una doccia calda prima di andare a dormire, e vestirsi comodi il giorno stesso della partenza, indossando abiti larghi e traspiranti.

L’arrivo in aeroporto

L’arrivo in aeroporto aumenta la consapevolezza che il volo è vicino, e per questo è essenziale organizzarsi e pianificare il tutto anche all’interno di questa infrastruttura.

Ciò vuol dire che, soprattutto chi soffre di aerofobia, dovrebbe arrivare con il giusto anticipo. Il motivo è molto semplice: facendo in questa maniera abbiamo la sensazione di tenere più sotto controllo la situazione perché abbiamo il tempo di dedicarci ad attività rilassanti, come fare una passeggiata e ascoltare la musica. In più, possiamo affrontare con tutta calma le varie procedure di sicurezza e arrivare al gate senza dover correre.

Una piccola chicca: se avete paura di volare evitate di bere caffè o altre bevande stimolanti: possono aumentare la frequenza cardiaca e peggiorare i sintomi dell’ansia. Molto meglio godersi dei succhi di frutta, oppure delle bevande decaffeinate.

Cosa fare durante il volo

Ci siamo, l’aereo è decollato. E adesso? Non bisogna avere paura perché, anche se stiamo attraversando le nuvole, non siamo soli. A bordo con noi, oltre agli altri passeggeri, c’è personale altamente preparato e qualificato, e per questo la prima cosa da fare è avvisarlo che soffriamo di aerofobia.

Hostess e steward saranno felici di fornirci tutto il supporto possibile per aiutarci con l’ansia, anche in caso di emergenza. Parlare con loro, o con altri passeggeri, aiuterà a distrarsi, come anche leggere un libro, ascoltare musica o approfittare dell’intrattenimento di bordo. In questo modo, infatti, ci concentreremo su altro lasciando minor spazio alle proprie paure.

Infine, si rivela molto utile anche praticare le tecniche di respirazione perché possono aiutare a regolarizzare il respiro, calmando di conseguenza corpo e mente, concentrandosi sul presente invece di lasciar galoppare i pensieri negativi sul futuro e su tutte le cose che potrebbero andare storte.

Mettendo in pratica tutto ciò che avete letto, sicuramente vivrete un volo più sereno e confortevole di come abbiate mai fatto fino ad ora.